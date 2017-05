Prefeitura fiscaliza qualidade do serviço de recapeamento da Av. Rubens de Mendonça

INFRAESTRUTURA

Cumprindo com o compromisso de ser o maior fiscalizador de sua gestão, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, esteve na manhã desta quinta-feira (11) realizando uma inspeção nos serviços de frisagem e recapeamento, que está sendo executado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça (Av. do CPA).

A obra foi iniciada da última semana e totaliza dois quilômetros de extensão, englobando o trecho que inicia na 13ª Brigada de Infantaria Motorizada do Exército Brasileiro até a altura da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM).

Conforme explica Emanuel Pinheiro, o recapeamento é mais uma grande ação da Prefeitura de Cuiabá visando à melhoria da malha viária da cidade.

Ele ressalta que o serviço deverá não só garantir uma trafegabilidade segura, mas também irá promover mais humanização no trânsito, além der ser uma forma de demonstração de respeito aos condutores cuiabanos. Por conta disso, o gestor destaca a necessidade de acompanhar de perto os trabalhos.

“Segundo as normas técnicas, um asfalto para ter longa vida útil deve apresentar uma espessura de quatro a seis centímetros. Por isso vim aqui acompanhar essa obra e certificar se a medida está dentro limite da boa qualidade. Para minha satisfação pude comprovar que minha equipe está correspondendo. O asfalto apresentou uma espessura de cinco centímetros, ou seja, é um pavimento de altíssimo nível e reconhecido tecnicamente no país inteiro”, comentou Emanuel.

A obra é fruto de uma parceria com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, que disponibilizou o recurso na ordem de R$ 4 milhões, e está sendo feita com pavimento do tipo Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), um dos tipos de revestimentos mais utilizados em trabalhos de grande porte.

Tudo isso, de acordo com o secretário municipal de Obras Públicas, Vanderlúcio Rodrigues, faz parte dos projetos que a pasta tem colocado em prática para melhor a qualidade de vida da população.

Como exemplo ele cita o programa “Minha Rua Asfaltada”, que tem como meta inicial alcançar 115 quilômetros de asfaltamento em diversos bairros, o “Bom Caminho”, que consiste na manutenção e conservação de estradas vicinais da zona rural, e a operação tapa-buco, que conta com equipes distribuídas nas quatro regiões. Além disso, a Secretaria tem realizado os serviços de patrolamento, encascalhamento e limpeza de bocas de lobo ao longo de todo o município.

“Todos esses projetos são de extrema importância para Cuiabá e estamos realizando sempre pensando no bem-estar do cidadão cuiabano. Nossa gestão é uma gestão que olha pra frente e olhar para frente significa trabalhar sem medir esforços para garantir o desenvolvimento da cidade”, pontuou Vanderlúcio.