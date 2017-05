Prefeitura inicia acompanhamento do Plano de Educação

PONTAPÉ

DA REDAÇÃO

O monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação foi iniciado pela atual gestão da prefeitura de Cuiabá, via Secretaria Municipal de Educação (SME), durante encontro, realizado na última quarta-feira (10), na sede da pasta municipal.

A comissão formada para executar os trabalhos, instituída através de decreto, é formada por representantes da secretaria de Educação, da Câmara Municipal de Cuiabá e do Conselho Municipal de Educação.

A organização do trabalho, o estudo do plano, o monitoramento contínuo das metas estão entre algumas das etapas atribuídas a comissão para alcançar as metas constantes no Plano Municipal de Educação, estabelecidas a serem cumpridas até 2020.

Além da comissão específica permanente, existe uma equipe técnica por traz dos trabalhos que subsidiam o desenvolvimento dos membros da grupo permanente de acompanhamento e monitoramento.

Neste primeiro momento, ficou decidido construir meios de envolvimento tanto da sociedade civil organizada quanto de instituições ligadas à educação.

A comissão irá definir a realização de quatro audiências públicas de cada respectivo tema: Educação Infantil, Carreira do Profissional de Educação, Educação Especial e do Campo.

“Precisamos dar transparência para que a comunidade possa fazer parte desse processo de construção do trabalho de cumprimento do Plano Municipal de Educação”, frisou o diretor Geral de Gestão Educacional, Luiz Batista Jorge.

O cumprimento do Plano Municipal de Educação iniciou-se em 2015 e a comissão permanente, outros membros anteriormente, acompanha desde então o cumprimento das 20 metas estabelecidas dentro do escopo do projeto.

“Nossa meta é chegar ao final do prazo com o plano atualizado para que o prefeito possa encaminhar a Câmara Municipal a proposta para aprovarmos sua atualização”, pontuou o vereador Gilberto Figueiredo, presidente da comissão de Educação do Legislativo municipal.

A próxima reunião dos membros será na próxima quarta-feira (17), onde as diretrizes das audiências públicas e todo o processo de transparência serão detalhados para posteriormente colocado em prática.

Fazem parte da comissão o diretor Geral de Gestão Educacional, Luiz Batista Jorge; a diretoria de Planejamento, Conye Maria; o servidor da SME, Carlos Klaus; o vereador Gilberto Figueiredo e a conselheira municipal de Educação, Regina Lúcia.