Soldado do Exército é detido por assediar mulher dentro do ônibus

PASSADA DE MÃO

MIDIANEWS

Acusado de ter passado a mão nas partes íntimas de uma mulher de 30 anos, dentro do ônibus, na Avenida do CPA, o soldado do Exército W.G.S.S, 21, foi detido na noite da última quarta-feira (10.05).

A vítima, após conversar com uma testemunha, acionou a Polícia Militar, que esteve no ponto de ônibus em frente a um shopping, e conseguiu encontrar o soldado, a mulher e até a testemunha.

A moça conta que ao passar pela roleta, foi assediada pelo rapaz, que passou as mãos em suas nádegas.

A testemunha, que viu o ocorrido, disse a vítima quem teria cometido o assédio.

A equipe policial, que esteve no local, ouviu as duas partes.

Em seguida, o militar e a vítima foram encaminhados para a Central de Flagrantes para prestarem esclarecimentos.

O jovem soldado negou o assédio e foi liberado após assinar um termo circunstanciado de ocorrência.