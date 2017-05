Campanha contra abuso e exploração infantil chega à escola

DENUNCIE!

DA REDAÇÃO

A Escola Estadual Malik Didier Namer Zahafi, no bairro Pedra 90, é a segunda a receber a campanha de “Combate ao Abuso e à Exploração de Crianças e Adolescentes”, promovida pela Corregedoria-Geral de Justiça (CGJ-MT).

Na tarde da última terça-feira (09.05), as turmas do 4° ao 6°ano participaram de palestras e assistiram a vídeos educativos sobre o assunto.

As palestras foram ministradas pela equipe da Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ), composta pela psicóloga Ziza Cury Komochena, a assistente social Maísa Fátima da Silva Ojima, a assessora Wanderléia da Silva Dias e o estudante de direito Jonathan Souza.

Os estudantes foram participativos e saíram conscientes de que devem denunciar e não guardar segredo quando forem molestados.

Integrantes da equipe relatam que após as visitas são sempre procurados por crianças, geralmente do sexo feminino, para denunciar algum tipo de abuso. “A maior parte dessas crianças tem medo de falar, o abusador na maioria das vezes é alguém próximo”, afirma Wanderléia Dias. Para a coordenadora pedagógica, Áurea Pereira de Souza, a campanha é necessária, os alunos precisam saber que podem se comunicar sobre o assunto. “Eles precisam contar, mas para contar precisam saber com o que estão lidando”, argumentou.

Concurso – A campanha de “Combate ao Abuso e à Exploração de Crianças e Adolescentes” realiza ainda um concurso de desenho e redação. Alunos até doze anos fazem desenhos e acima dessa idade escrevem sobre o tema. As atividades são solicitadas pelos professores em sala de aula e recolhidas posteriormente pela equipe da CIJ.

Os trabalhos serão julgados por uma comissão, da qual faz parte a professora colaboradora Neila Maria Vieria.

Os vencedores de cada categoria receberão um tablete.

O resultado sai no dia 30 de maio, no evento de encerramento da campanha no Tribunal de Justiça.

As próximas instituições a serem visitadas são a Escola Estadual José de Mesquita, no bairro Porto, e a Escola de Educação Básica Fundação Bradesco, no bairro Jardim Vitória.