Imagens revelam ritmo acelerado da duplicação da Estrada da Guia

PRÓ-ESTRADAS

DA REDAÇÃO

Imagens aéreas divulgadas nesta sexta-feira (12.05) pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso (Sinfra-MT) revelam que segue em ritmo acelerado a obra de duplicação de 4,9 km do perímetro urbano da Rodovia Arquiteto Helder Candia (MT-010), a popular ‘Estrada da Guia’.

Confira a galeria de fotos no final da matéria.

A rodovia será duplicada entre o entroncamento com a Rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251), a ‘Estrada da Chapada’ e o trevo de acesso ao Rodoanel, que também terá a obra licitada em 2017.

A estrada vai ter uma concepção moderna de engenharia, com previsão de construção de rotatórias e uma ciclovia no canteiro central.

A obra deve ser finalizada em 2018.

Serão investidos mais de R$ 30 milhões em recursos do Pró-Turismo, programa gerido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec-MT).

A primeira fase de obras consiste em executar a recuperação funcional do atual pavimento da rodovia, que há muitos anos não recebia a manutenção devida.

Além disso, é realizada a duplicação no sentido Rodoanel-Cuiabá.

Uma série de obras tem sido executada ao longo da rodovia.

Só nesta gestão, a Sinfra também fez a revitalização de outros 90 km da rodovia Helder Cândia, até a cidade de Rosário Oeste.

E agora, com a recente liberação de recursos do Governo Federal, será feita a revitalização também no trecho entre o Rodoanel e o distrito da Guia.

O Governo do Estado já tem alertado a população que trafega pela rodovia sobre a futura intervenção, que obrigará o motorista a seguir por rotas alternativas.

Trincheira Moderna

Em paralelo à obra de duplicação da MT-010, o Governo do Estado também já começou a construção de uma trincheira de 365 metros de comprimento com 7.311 m².

Ela será construída no entroncamento da “Estrada da Guia” com a “Estrada da Chapada”.

A trincheira vai desafogar o trânsito no local, que é uma das principais saídas da Capital para a região norte do estado.

Serão investidos mais de R$ 20 milhões na obra, com previsão de entrega também para o final de 2018.

Duplicações simultâneas

Pela primeira vez na história, a Baixada Cuiabana tem recebido três duplicações simultaneamente.

Isso porque, além da obra na MT-010, a Secretaria de Infraestrutura e Logística já tem trabalhado nas duplicações das rodovias Emanuel Pinheiro (MT-251) e Palmiro Paes de Barros (MT-040), que conectam a Capital aos municípios de Chapada dos Guimarães e Santo Antônio de Leverger, respectivamente.

Todas têm sido acompanhadas de perto pelo governador Pedro Taques, que tem exigido que os prazos de entrega sejam cumpridos.

Com a previsão de ser concluída no final de 2017, a duplicação da Estrada da Chapada vai contemplar 3,6 quilômetros da pista, entre o entroncamento da MT-010 (Atacadão) e o trevo de acesso ao bairro Jardim Vitória (Fundação Bradesco).

Ao longo da duplicação das pistas, serão construídas uma ciclovia no canteiro central e quatro rotatórias.

Serão investidos mais de R$ 23 milhões.

Na Estrada da Chapada, a Sinfra também já reconstruiu 10 km de asfalto, entre o trevo que dá acesso ao Lago do Manso e o Balneário Mutuca, que era considerado o pior trecho da via.

Agora, o asfalto é de sete centímetros e com qualidade.

E vem sendo revitalizado o trecho entre a cidade de Chapada e o balneário da Cachoeirinha.

Estrada de Santo Antônio

Ainda dentro do pacote de obras do Pró-Estradas, o Governo do Estado está avançando com a duplicação da rodovia Palmiro Paes de Barros (MT-040), que já tem fomentado o fluxo turístico da região, e é uma porta de entrada para o Pantanal mato-grossense.

A obra corresponde a 23,16 quilômetros de duplicação, que vai do Cemitério Parque Bom Jesus até a entrada do município.

Além disso, está sendo recuperada a pista antiga, que se encontrava totalmente esburacada devido à má conservação de gestões anteriores.

A expectativa é que a obra, de R$ 21 milhões, seja finalizada em dezembro de 2017.