Pesquisa diz que Marechal Rondon apresenta melhorias

SATISFAÇÃO GERAL

DIÁRIO DE CUIABÁ

Depois de figurar na lista com piores resultados na pesquisa de satisfação dos passageiros, o Aeroporto Internacional Marechal Rondon começa a apresentar saldos positivos.

Pesquisa do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil divulgada ontem, revela que o terminal aeroportuário foi o que mais apresentou desempenho de satisfação geral, 23% em um ano. Da nota 3,83 apontada na última pesquisa, o aeroporto passou a ter nota 4,04.

Entre os 15 aeroportos avaliados, o Marechal Rondon fica em 14° posição. A menor nota da satisfação geral dos passageiros é do Aeroporto Internacional Luiz Eduardo Magalhães em Salvador, com 3,83.

Com nota 4,73, o aeroporto Afonso Pena de Curitiba (PR) foi o que tirou a maior média trimestral, consolidando sua liderança como o melhor do país.

Em Cuiabá os indicadores revelam satisfação do usuário quanto ao tempo de espera na fila de inspeção de segurança, que chegou a nota 4,53.

A limpeza geral do aeroporto teve nota 4,18, a sensação de segurança 4,13, o conforto térmico do aeroporto foi de 4,06.

As notas que ainda continuam baixas são o de custo-benefício do estacionamento que foi de 2,90 e do custo-benefício nas lanchonetes e restaurantes que foi de 2,80.

Desde 2013, a pesquisa começou a ser aplicada devido aos grandes eventos que o país começou a receber, como a Jornada Mundial da Juventude, no mesmo ano, seguida pela Copa do Mundo de 2014 e, agora, as Olimpíadas do Rio de Janeiro.

Quando o primeiro resultado da pesquisa foi divulgado – em 2013 – o aeroporto já estava em último lugar, com a média 3,43. Desde a penúltima pesquisa, os índices do terminal aeroportuário começaram a subir.

A pesquisa – As notas são dadas numa escala de 1 a 5, onde os usuários classificam o desempenho das operações em 37 indicadores, além do item final sobre a sua satisfação geral com o aeroporto.

Neste último trimestre, foram entrevistadas 13.807 pessoas, das quais 8.749 eram passageiros de voos domésticos e 5.058 de voos internacionais.

Em obras – As obras do aeroporto foram lançadas em 2012 a um custo de R$ 83,9 milhões e deveriam estar prontas para a Copa do Mundo. De lá para cá, foram paralisadas várias vezes e retomadas em 2015.

A previsão é de que o local seja definitivamente entregue em agosto deste ano. Já foram pagos R$ 64,9 milhões pelos serviços realizados ao consórcio Marechal Rondon, formado pelas empresas Engeglobal, Farol Empreendimentos e Multimetal Engenharia.

No terminal são previstas a reforma e ampliação do terminal de passageiros e das vias de serviço, a instalação de pontes de embarque, a sinalização horizontal do pátio de aeronaves, além de reforma, adequação e ampliação do sistema rodoviário interno do aeroporto.

Também fazem parte do projeto à ampliação da Central de Utilidades, a construção de nova área de equipamentos de rampa, ampliação dos sistemas de infraestrutura básica e ainda a construção do estacionamento do novo prédio administrativo da Infraero.

O aeroporto Marechal Rondon deve ser entregue à iniciativa privada.

O Governo Federal autorizou, há cerca de um mês, a inclusão do Aeroporto Internacional Marechal Rondon, que atende a região metropolitana de Cuiabá, e mais quatro aeroportos regionais (Sinop, Alta Floresta, Barra do Garças e Rondonópolis) no próximo leilão de concessão para iniciativa privada.