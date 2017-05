Polícia Civil participa de feira de agronegócios em Vila Rica, interior de Mato Grosso

3ª EXPOVILA

DA REDAÇÃO

A Polícia Judiciária Civil da cidade de Vila Rica (1.259 km a Nordeste), está participando da 3ª EXPOVILA (Exposição de Agronegócios) e Festa do 31º Aniversário de Emancipação Política do município.

A abertura oficial do evento aconteceu na noite de quinta-feira (11.05), no Parque de Exposição de Vila Rica.

Para a ocasião, um planejamento estratégico foi elaborado pela Polícia Civil, com objetivo de reforçar o trabalho preventivo e repressivo do local e dos visitantes, no decorrer do evento comemorativo que acontece nos dias 11 a 14 de maio.

Ao todo quinze policiais civis, entre escrivães e investigadores, da Delegacia de Polícia e do Grupo Armado de Resposta Rápida (Garra), coordenados pelo delegado de polícia Gutemberg de Lucena Almeida participam da feira, visando coibir a criminalidade e garantir a ordem pública durante os quatro dias de festividades.

ININERAÇÂO – Em outra ação integrada realizada nesta manhã de sexta-feira (12.05), foram destruídos cerca de 15 quilos de entorpecentes, provenientes de diversas apreensões que estavam acondicionados na Delegacia de Polícia de Vila Rica.

Participaram da incineração a Polícia Judiciária Civil, Ministério Público e Vigilância Sanitária Municipal.