O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputado estadual Eduardo Botelho (PSB), saiu em defesa do Governo do Estado ao afirmar que Pedro Taques (PSDB) agiu rápido sobre a denúncia de supostos grampos ilegais feitos no âmbito da Polícia Militar para ouvir políticos, empresários, jornalista, entre outros.

A afirmação foi feita ao jornalista Paulo Coelho, na manhã desta sexta-feira (12).

De acordo com Botelho, a denúncia anônima feita ao então secretário de Segurança Pública, Mauro Zaque, e ao seu adjunto à época, Fábio Galindo, em outubro de 2015, seria considerada ‘natimorta’ pelo fato do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – Gaeco – arquivá-la após investigação feita a pedido do próprio governador.

Porém, a denúncia dos grampos ilegais foi bater na Procuradoria-Geral da República, sob o comando de Rodrigo Janot.

De acordo com a denúncia apresentada por Mauro Zaque, membros da inteligência da PM teriam incluído o nome de políticos, como Janaina Riva, Carlos Bezerra, ambos do PMDB, do jornalista Muvuca, advogados, entre outros, em uma investigação policial na região de Cáceres sobre tráfico de drogas.

O nome dessas personalidades (usado condinome) foi incluído juntamente com os de traficantes para que os supostos militares conseguissem autorização judicial.

Botelho também argumentou que o Governo perde com a saída de Paulo Taques, da Casa Civil, mas comentou que o trabalho deve continuar, já que ninguém é insubstituível.

A saída de Paulo Taques, que é primo do governador, foi anunciada na tarde desta quinta-feita (11) pelo Paiaguás.

Paulo Taques, que estava no cargo desde o início do Governo, em janeiro de 2015, volta a se dedicar à sua atividade profissional na advocacia, inclusive reassumindo o papel de advogado pessoal de Pedro Taques.

O governador também anunciou a nomeação do atual adjunto da Casa Civil, José Adolpho de Lima Avelino Vieira, que também já atuava na secretaria desde o início do Governo, para suceder Paulo Taques. Os atos de exoneração e nomeação serão publicados no Diário Oficial do Estado que circulará nesta sexta-feira (12.05).

Entre os processos que Paulo Taques vai atuar está uma investigação em curso na Procuradoria Geral da República sobre denúncia feita pelo ex-secretário de Segurança Pública do Estado, promotor Mauro Zaque, e seu adjunto, Fábio Galindo, sobre eventual existência de interceptações telefônicas clandestinas no âmbito da Polícia Militar.

A denúncia, supostamente recebida por eles anonimamente, foi feita pelo ex-secretário ao governador em outubro de 2015.

Ato contínuo, o governador remeteu o caso ao Ministério Público Estadual, por meio do GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) para investigação.

No mesmo mês de outubro de 2015, porém, o Gaeco fez a Promoção do Arquivamento das investigações por insuficiência de evidências do denunciado.

“Não verifico qualquer outro elemento que justifique falar-se em interceptação telefônica clandestina, razão pela qual determino o arquivo do PRO, com as respectivas baixas…”, escreveu o então Coordenador do GAECO Marco Aurélio de Castro, em 27 de outubro de 2015. O caso, hoje, todavia, encontra-se sob apreciação da Procuradoria Geral da República, uma vez que a mesma denúncia fora encaminhada para lá.