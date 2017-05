INVESTIGAÇÃO DE GRAMPOS ILEGAIS

O presidente da Ordem dos Advogados de Mato Grosso (OAB/MT), Leonardo Campos, disse, em coletiva de imprensa, na manhã desta sexta-feira (12), que espera um posicionamento público do governador Pedro Taques (PSDB) e do chefe do MPE, procurador Mauro Curvo, em decorrência da suspeita de existência de grampo ilegal contra personalidades do Estado.

Campos repudiou a informação de que existiria supostas gravações clandestinas feitas no âmbito da Polícia Militar de Mato Grosso, aonde políticos, advogados, jornalistas, entre outros, seriam os alvos.

Em trecho de nota pública divulgada, a OAB disse que qualquer tentativa de violação dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, inclusive no que diz respeito à inviolabilidade das comunicações, bem como, não admite o desrespeito às prerrogativas da advocacia, visto que se trata, acima de tudo, do resguardo do direito constitucional à ampla defesa.

O presidente da OAB fez questão de frisar que estranhou o arquivamento da investigação por parte do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – Gaeco – da denúncia de que essas pessoas estariam sendo grampeadas.

VEJA TRECHO DA ENTREVISTA DA OAB/MT:

O Palácio Paiaguás emitiu nota informando que o governador Pedro Taques fará uma coletiva nesta sexta-feira (12) para esclarecer os fatos.

NOTA DO MPE

Diante das notícias veiculadas pela imprensa de que o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO) arquivou as investigações sobre a suposta existência de interceptações ilegais na Comarca de Cáceres, o coordenador do Grupo, promotor de Justiça Marcos Bulhões, esclarece que as informações apresentadas pelo Governador do Estado, por meio do Ofício 446/2005, que resultaram no arquivamento do Procedimento de Investigação, não guardam relação com os fatos que teriam ocorrido na Comarca de Cáceres.

DENÚNCIA DO GRAMPO

De acordo com a denúncia apresentada pelo ex-secretário de Segurança Pública do Estado Mauro Zaque, em outubro de 2015, membros da inteligência da PM teriam incluído o nome de políticos, como Janaina Riva, Carlos Bezerra, ambos do PMDB, do jornalista Muvuca, advogados, entre outros, em uma investigação policial na região de Cáceres sobre tráfico de drogas.

O nome dessas personalidades (usado codinome) foi incluído juntamente com os de traficantes para que os supostos militares conseguissem autorização judicial.

SAÍDA DE PAULO TAQUES

A saída de Paulo Taques, que é primo do governador, foi anunciada na tarde desta quinta-feita (11) pelo Paiaguás.

Paulo Taques, que estava no cargo desde o início do Governo, em janeiro de 2015, volta a se dedicar à sua atividade profissional na advocacia, inclusive reassumindo o papel de advogado pessoal de Pedro Taques.

O governador também anunciou a nomeação do atual adjunto da Casa Civil, José Adolpho de Lima Avelino Vieira, que também já atuava na secretaria desde o início do Governo, para suceder Paulo Taques.