Antonio Joaquim reafirma transparência em investigação contra conselheiros do TCE/MT

DELAÇÃO DE NADAF

MATO GROSSO MAIS

O presidente do TCE, Antonio Joaquim, emitiu nota pública nesta sexta-feira (12) para reafirmar o trabalho de investigação feito por uma Comissão da Corte de Contas que não encontrou indícios de que o ex-governador Silval Barbosa (PMDB) teria pago propina aos membros do Tribunal de Contas no valor de R$ 50 milhões. A denúncia chegou ao TCE após a delação feita pelo ex-secretário da Casa Civil, Pedro Nadaf.

VEJA NOTA NA ÍNTEGRA

Em nome da transparência e da seriedade com que conduz os seus assuntos e, também em resposta às notícias veiculadas por órgãos de Imprensa questionando a conduta de seus membros, o Tribunal de Contas de Mato Grosso reafirma que recebeu denúncia no mês de outubro de 2016 e que, ainda nesse mesmo mês, em 26/10, por meio de portaria assinada pelos srs. Presidente e Corregedor Geral, *foi determinada a imediata realização de uma Instrução Sumária para promover a apuração, mesmo em pese se tratar de uma denúncia anônima. Enfatiza que o resultado da apuração, no âmbito de sua competência, foi pelo arquivamento por total falta de provas*.

Reafirma e destaca a total independência e lisura dos trabalhos de apuração realizados ao longo de seis meses pela Comissão responsável pela Instrução Sumária, que foram conduzidos por dois conselheiros substitutos e um procurador do Ministério Público de Contas.

Informa que, mesmo esgotada a apuração em âmbito administrativo, a exemplo do que normalmente faz ao final de processos de investigação, o TCE-MT encaminhou cópia dos autos para o Ministério Público Estadual. E que, esses mesmos autos, também foram enviados para a Procuradoria do Ministério Público Federal em Mato Grosso e para o sr. Procurador Geral da República, Rodrigo Janot, órgãos de controle externo que podem, no âmbito de suas competências legais, aprofundar as investigações se julgarem necessárias.