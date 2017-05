ESCUTAS CLANDESTINAS

MATO GROSSO MAIS

O governador Pedro Taques (PSDB) disse, em coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira (12), que vai acionar o ex-secretário de Segurança Pública e promotor de Justiça, Mauro Zaque, ao Conselho Nacional do Ministério Público.

Segundo Taques, Mauro Zaque fez uma denúncia contra ele na Procuradoria-Geral da República de que o governador tinha conhecimento de um suposto grampo clandestino contra personalidades do Estado.

O governador explicou na coletiva, que quando Zaque era secretário de Segurança, ele comunicou-o de forma verbal sobre a existência de escutas ilegais.

Taques então disse que era para o então secretário formalizar a denúncia (colocar no papel) para que ele adotasse providências.

Por se tratar de uma denúncia grave, o documento foi classificado como sigiloso e protocolado diretamente ao chefe de gabinete do governador, sem passar pelo protocolo geral do Paiaguás.

Taques então solicitou que a denúncia fosse encaminhada ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – Gaeco – já que a informação era de que policiais militares poderiam estar supostamente envolvidos.

A denúncia foi encaminhada ao Gaeco e no final de outubro de 2015 foi arquivada por falta de provas.

Porém, segundo o governador, uma nova denúncia teria chegado ao Paiaguás por Mauro Zaque, mas ela não foi protocolada como deveria ocorrer como a primeira.

Esta segunda denúncia teria informações mais graves de que autoridades políticas, advogados, empresários, entre outros seriam alvos das escutas ilegais e teria sido protocolada também em outubro de 2015.

Taques alega que essa denúncia não foi oficializada e chegado ao seu conhecimento.

Ele argumenta que o promotor Mauro Zaque não seguiu o mesmo rito de protocolo como da primeira denúncia.

O governador disse que só tomou conhecimento da existência dessa nova denúncia após uma equipe de reportagem de emissora nacional questionar o Executivo sobre o assunto.

De acordo com Taques, ele mandou fazer uma varredura para saber sobre o protocolo da outra denúncia.

O governador disse que encontrou o número do protocolo da segunda denúncia em um pedido feito à Secretaria de Infraestrutura do Estado, os números seriam iguais, portanto haveria ali a suspeita de uma fraude.

Taques argumentou que a denúncia feita por Zaque não tinha nem em meio físico nem magnético.

“Batemos no site do Governo do Estado, que todo mundo pode acessar, o número do procedimento que Mauro Zaque disse que protocolou na portaria. O número é 542635/2015, de 14 de outubro de 2015. No sistema do Governo do Estado, esse número, na mesma data e mesmo horário, é um processo da Sinfra, que não tem absolutamente nada a ver com o protocolo que Mauro Zaque disse que fez na portaria do Estado.”

Mesmo assim, o governador disse hoje que determinou que o secretário de Segurança Pública, Rogers Jarbas, tomasse medidas cabíveis sobre essa situação.

Pedro Taques disse que exonerou o seu primo, Paulo Taques, da Casa Civil, para que ele possa defendê-lo junto à Procuradoria-Geral da República.

O governador também comentou que vai representar Mauro Zaque junto à Procuradoria-Geral de Justiça.