Várzea Grande é presenteada com nova UPA e Fórum

150 ANOS

DIÁRIO DE CUIABÁ

Dois lançamentos de obras em Várzea Grande, ontem, fizeram parte da semana alusiva aos 150 anos de fundação da cidade, data que se celebra em 15 deste mês.

Pela manhã, no bairro Cristo Rei, a prefeita Lucimar Campos autorizou a construção de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), obra orçada em R$ 3,2 milhões em parceria com o governo federal e que será concluída em um ano.

À tarde, na região do Chapéu do Sol, autoridades anunciaram a obra do novo fórum daquela comarca, projeto estimado em R$ 55 milhões.

O novo fórum de Várzea Grande começará a ser construído em janeiro de 2018 numa área de 38 mil metros quadrados doados ao Tribunal de Justiça (TJ) pelo empresário Juarez Ductievicz.

A obra, em três pavimentos, terá 21 mil metros quadrados e contará com recursos orçamentários, emendas parlamentares estaduais e também poderá receber recursos do excesso de receita da Assembleia Legislativa, como anunciou seu presidente Eduardo Botelho (PSB).

O presidente do TJ, desembargador Rui Ramos definiu o novo fórum como “marco de uma grande conquista para o Judiciário e todos os operadores do direito”.

Representando o governador Pedro Taques, que se encontrava em Brasília em agenda oficial, o chefe da Casa Civil, Paulo Taques, salientou que o governador “não medirá esforços para assegurar que a obra seja executada dentro do cronograma, sem nenhum contratempo”.

A prefeitura de Várzea Grande integra a grande parceria estabelecida entre o TJ, governo e a Assembleia, para a construção do novo fórum.

O ex-senador e ex-governador Jayme Campos, que é secretário de Assuntos Estratégicos de Várzea Grande, destacou a importância das novas instalações para a cidade, os servidores do Judiciário e o cidadão que bate às portas da Justiça.

UPA – A nova UPA de Porte I será no grande Cristo Rei, e deve atender diariamente entre 150 a 200 pacientes. A previsão é de que os trabalhos sejam conclusos em maio de 2018.

A UPA vai funcionar 24 horas por dia e deve atender quase 100 mil moradores que residem na região do “grande Cristo Rei”, formado por 65 bairros.

Os recursos para a construção da unidade de saúde são de fonte federal com contrapartida do município. A nova unidade de pronto atendimento contará com box de urgência, sala de observação, consultórios, sala de inalação, de medicação e de vacina, médicos para atendimento em clinica geral e pediatria, e leitos para observação, estabilização e isolamento.

Haverá também serviços de odontologia, raio-x, atendimento de emergência, serviço social, e exames de imagens entre outros.

A perspectiva é que o local já esteja pronto no aniversário da cidade, no ano que vem. Segundo o município, o objetivo com a UPA é que os moradores do Cristo Rei e região não necessitem deslocar ao Pronto Socorro ou na UPA do Ipase para buscar atendimento.

“Este é um importante empreendimento que vem preencher uma lacuna da saúde nesta região. A obra é um sonho da população do Cristo Rei que há muito tempo deseja uma unidade de pronto atendimento nesta localidade”, confirmou a Prefeita Lucimar Campos (DEM).

Atualmente o município conta com duas unidades 24 horas, o Pronto Socorro e a UPA do Ipase. Somente de janeiro a março estas unidades atenderam 65 mil pacientes.

Lucimar Campos também reforçou que a cidade está vivenciando um dos maiores investimentos no setor de saúde. Segundo ela, foi investido mais do que dobro previsto por Lei no setor.

Em 2016 a área recebeu mais de 26% das receitas correntes da arrecadação municipal enquanto a lei fala em 15%.

Os reflexos conforme a prefeita está na melhora da Atenção Básica que cresceu 10% entre 2015 a 2016, um número expressivo, já que o aumento médio dos últimos cinco anos não chegou a 2%.

Lucimar também citou os investimentos nas reformas das unidades de saúde.

A construção da unidade de saúde está orçada em pouco mais de R$ 3,2 milhões, sendo que deste valor R$ 2,2 milhões serão oriundos de recursos do governo Federal, e mais de R$ 1 milhão em contrapartida da Prefeitura.

O processo licitatório para contratação da empresa que irá executar a obra está em fase final. A Prefeitura garantiu que nos próximos dias irá homologar a empresa vencedora do certame.

A UPA do Cristo Rei será edificada na Avenida Dom Orlando Chaves, esquina com avenida H-1, Loteamento Cristo Rei.

O prazo para de execução dos serviços será de 12 meses, contados da data de emissão da ordem de início de serviços. A vigência do contratado, com a empresa que vencer o certame, será pelo prazo de 12 meses.