Ambulantes ainda atuam no Centro Histórico de Cuiabá

COMÉRCIO ILEGAL

DIÁRIO DE CUIABÁ

Nem mesmo a presença rotineira de fiscais da Prefeitura de Cuiabá na região central tem coibido o retorno dos ambulantes aos locais. Há pouco mais de quatro meses e atendendo recomendação do Ministério Público, o município fez a retirada dos ambulantes que atuavam no Centro Histórico.

Mas, as barracas começam a ser montadas aos “montes” e continuam a atrapalhar a mobilidade urbana.

Os calçadões e pontos de grande fluxo de pessoas foram aos poucos, após a desocupação, sendo tomados novamente. Banquinhas são armadas na calçada que deveria ser utilizada por pedestre.

No chão, as mercadorias são estendidas. DVDs, meias, carregadores, tem comércio de toda espécie. Ao notar a presença de fiscais, muitos recolhem os materiais rapidamente e se escondem nos interiores das lojas, outras já não mais se intimidam.

Segundo o secretário de Ordem Pública Leovaldo Emanoel Salles da Silva a presença de ambulantes no centro da cidade já se tornou um problema crônico. Mesmo tendo um espaço reservado na região do Porto, muitos insistem em permanecer na ilegalidade com argumento de que a localização no Porto não seria rentável.

“Nós temos fiscais todos os dias vistoriando estes pontos. No entanto eles insistem em voltar. Estamos ao menos tentando ordenar para trazer o menor impacto possível para região”, confirmou o secretário.

Hélio Soares da Silva é um dos vendedores que insiste em voltar para o centro. Ele afirma que muitos resistem em ficar nos locais porque aquela é a forma de sobrevivência da maioria. Ele afirma que o que os ambulantes querem é trabalhar.

“Muitos ficaram desempregados e se viram na atividade de ambulante uma forma de sobreviver por isso arriscam e muitas vezes até descumprem as ordens da prefeitura. Temos que pagar as nossas contas, o certo seria que conseguissem um bom lugar para a gente, mas ficamos aqui pelo grande fluxo de pessoas e a venda certa”, afirmou

Dona Sebastiana Maria da Silva, de 52 anos tem mobilidade reduzida devido a um derrame que teve. Com dificuldades para andar ela reclama das calçadas serem tomadas pelos vendedores.

“Eu entendo que eles estão trabalhando, mas eles não podem atrapalhar as outras pessoas de se locomover. Mas, infelizmente é assim: eles saem e depois voltam. A gente nem tem direito onde andar, as calçadas já são pequenas e eles tomam conta delas. Muitas vezes a gente tem que ir para rua para desviar deles”, disse.

A desocupação ocorreu no final de dezembro em cumprimento à uma determinação judicial da Vara Especializada do Meio Ambiente a pedido do MP e atingiu mais de 400 ambulantes que estavam ocupando os passeios públicos do comércio.

Somente os vendedores de produtos alimentícios com permissão podem ficar nos locais. Nos primeiros dias após a desocupação, a presença fixa de fiscais da Secretaria de Ordem Pública coibia o retorno aos lugares. Contudo, sem fiscalização, as barracas começaram a ser montadas nos mesmos pontos de antes. (AA)