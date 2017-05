INVESTIGAÇÃO ARQUIVADA

DA REDAÇÃO

O presidente do TCE, Antonio Joaquim, reafirmou o trabalho de investigação feito por uma Comissão da Corte de Contas, que não encontrou indícios de que o ex-governador Silval Barbosa (PMDB) teria pago propina aos membros do Tribunal de Contas no valor de R$ 50 milhões. A denúncia chegou ao TCE após a delação feita pelo ex-secretário da Casa Civil, Pedro Nadaf. Veja o vídeo feito pelo site Rufando Bombo.