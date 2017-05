Ex-secretário de Segurança de MT diz que Poder Judiciário do Estado foi usado para manter grampos

DEU NO CONSULTOR JURÍDICO

O ex-secretário de Segurança Pública e promotor de Justiça, Mauro Zaque, teria dito à Procuradoria-Geral da República, que um suposto esquema de grampos ilegais em Mato Grosso teria usado estrutura do Poder Judiciário do Estado para manter uma espécie de ‘barriga de aluguel’, quando nomes de pessoas são incluídos em uma investigação policial sem que as mesmas sejam alvos.

A informação foi divulgada pelo site Consultor Jurídico, neste sábado (13).

O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Rui Ramos, chegou a anunciar que concederia entrevista coletiva na manhã deste sábado (13/5) para “falar sobre supostos grampos ilegais”.

Meia hora depois de anunciar a entrevista, a Assessoria de Imprensa do TJ-MT cancelou o evento.

O Governo do Estado, em coletiva de imprensa, nesta sexta-feira (12), negou que tivesse conhecimento da segunda denúncia feita por Mauro Zaque, e por isso, não tinha como mandar investigar a suspeita de grampos telefônicos.

A primeira denúncia feita pelo então secretário de Segurança chegou ao conhecimento do Executivo, segundo o governador Pedro Taques (PSDB), e foi arquivada pelo Gaeco após a investigação não encontrar indícios de que as escutas ilegais estariam ocorrendo no âmbito da Polícia Militar de MT.

Os dois fatos ocorreram em outubro de 2015, em dezembro desse ano Mauro Zaque pediu demissão do cargo.