Governo anuncia retirada do ‘Guardião’ da PM e diz que equipamento passará por perícia

GRAMPOS ILEGAIS

MATO GROSSO MAIS

O governador Pedro Taques (PSDB) determinou que o secretário de Segurança Pública do Estado (Sesp), Rogers Jarbas, apure, de forma imediata, possíveis fatos ilícitos relacionados à fraude de documento público e interceptação telefônica clandestina. “Caso se confirme, qualquer pessoa envolvida será responsabilizada criminalmente”, garantiu Rogers Jarbas.

O secretário da Sesp anunciou que ontem (12) mesmo iria protocolar junto ao Gaeco a suspensão do uso do Guardião pela Polícia Militar.

O equipamento sofisticado de escuta é do Ministério Público do Estado, mas tem um termo de cooperação técnica assinado com a PM, aonde a Polícia Militar também faria uso do equipamento em investigações de inteligência.

Segundo Taques, Mauro Zaque, que foi seu secretário de Segurança Pública, fez uma denúncia contra ele na Procuradoria-Geral da República de que o governador tinha conhecimento de um suposto grampo clandestino contra personalidades do Estado.

O governador esclareceu que ocorreram duas denúncias de suspeita de grampos. A primeira foi feita com protocolo e investigada pelo Gaeco, mas por faltas de provas foi arquivada.

A segunda denúncia, também ocorrida no mesmo período, em outubro de 2015, não teria sido protocolada e por isso, segundo Taques, não teria chegado ao seu conhecimento. Leia mais aqui.

Pedro Taques também encaminhou, nesta sexta-feira (12.05), uma representação à Procuradoria-Geral de Justiça de Mato Grosso (PGJ), ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e à Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o promotor de Justiça, Mauro Zaque, para que sejam apurados os possíveis crimes de falsificação de documento público, prevaricação e denunciação caluniosa.