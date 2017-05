Governo assegura repasses ao Hospital Regional de Rondonópolis na próxima semana

ALÍVIO

DA REDAÇÃO

O secretário de Estado de Saúde, Luiz Soares, recebeu 12 vereadores, representantes do Hospital Regional de Rondonópolis, e a secretária de saúde do município, Izalba Albuquerque, nesta sexta-feira (12.05).

Foram tratados assuntos relacionados aos gargalos da saúde na região, além de outras demandas relacionadas.

Entre os anseios dos representantes da cidade, está o atraso nos repasses de custeio do Hospital Regional, responsável por atender 19 municípios da região Sul do estado.

Soares afirmou que os repasses de R$ 750 mil, referentes ao mês de fevereiro deste ano, e de R$ 3,8 milhões, referentes ao mês de março, serão realizados na próxima semana. Com isso, a situação do Hospital Regional de Rondonópolis será sanada.

“Esse pagamento já está pactuado. Tudo o que for do financeiro em atraso eu estou tentando equacionar”, pontuou o titular da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), tendo em vista que os vereadores também trouxeram demandas de novos serviços de saúde para a cidade.

Outro ponto debatido na reunião foi a manutenção da empresa gestora do Hospital Regional, a Sociedade Beneficente São Camilo, que tem contrato a vencer em junho.

“É possível atender todas as demandas, mas eu entendo que a emergência é pagar o que está em atraso e manter a gerência com a São Camilo”, avaliou Soares, reafirmando o compromisso em acertar as contas em atraso e manter a referida empresa como gestora do Hospital Regional da cidade.

Logo após a reunião com o secretário de Estado de Saúde, o governador Pedro Taques recebeu os vereadores e a secretária de saúde de Rondonópolis.

Na ocasião, ele reafirmou os encaminhamentos das demandas discutidas anteriormente.