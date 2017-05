Prefeitura faz mobilização da campanha contra a Influenza

NESTE SÁBADO (13/05)

Neste sábado (13), acontece o dia D de mobilização nacional da 19ª Campanha de Vacinação contra a Influenza.

Em Cuiabá, a secretária de Saúde, Elizeth Lúcia de Araújo fará a abertura oficial às 07h30, no PSF Jardim Florianópolis.

A partir das 08h até às 17h as salas de vacinação estarão abertas, sem horário para almoço.

Para qualquer informação, a Secretaria de Saúde de Cuiabá está disponibilizando o telefone 3617-7309.

Este ano, a meta definida pelo Ministério da Saúde é vacinar 90% da população dos grupos considerados prioritários, algo em torno de 60 milhões de pessoas em todo o país

Para a campanha de imunização contra a Influenza, Cuiabá recebeu 21.600 doses da vacina.

Em toda a cidade, estão funcionando 64 salas de vacina, além de mais três salas na área rural no Distrito da Guia, Rio dos Peixes – que reúne as comunidades do Coxipó do Ouro e Barreiro Branco -, e Aguaçu.

Neste dia D de mobilização, cerca e 400 pessoas entre profissionais de Enfermagem e da Vigilância em Saúde estarão mobilizados.

Segundo dados atualizados do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunização (SIPNI), do Ministério da Saúde, na capital, 11,51 % das 40.201 crianças de 6 meses a menores de 2 anos já foram vacinadas; 26,10% dos 13.499 trabalhadores da Saúde; 18,56% das 8.024 gestantes; 32,30% das 1.319 puerperas e 30,50% dos 45.649 idosos. Em Cuiabá, a população estimada dos grupos prioritários é de 110.445 A campanha nacional teve inicio no dia 17 de abril e termina no dia 26 de maio.

