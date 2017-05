Protocolo sobre suspeita de grampos faz secretário de Estado ‘perder a madrugada’ para localizar documento

PROCESSO É DA SINFRA

DA REDAÇÃO

O secretário de Infraestrutura do Estado, Marcelo Duarte, assim como praticamente todo o staff do Executivo, esteve presente na coletiva de imprensa do Governo do Estado sobre os supostos grampos ilegais, nesta sexta-feira (12). Leia mais aqui.

A Secretaria de Infraestrutura foi a responsável por localizar o protocolo 542635/2015, processo recebido também às 10h26 do dia 14 de outubro de 2015 e tramitou na Sinfra, seguindo o procedimento habitual dentro daquela pasta.

Ou seja, o protocolo da segunda denúncia da suposta existência de grampos ilegais, que teria a mesma numeração, protocolado no mesmo dia, e na mesma hora, jamais chegou ao conhecimento do Governo do Estado. O Governo alertou na coletiva que um protocolo quando dá entrada no Estado recebe um único número.

Portanto, segundo o Governo, esse protocolo da segunda denúncia feita por Mauro Zaque seria falso.

Marcelo Duarte comentou que passou a madrugada de sexta-feira trabalhando para localizar o documento, que na coletiva da tarde foi apresentado pelo governador.