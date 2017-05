Rogers Jarbas defende investigação e serviços prestados pela PM/MT

EFEITO GRAMPOS

DA REDAÇÃO

O secretário de Segurança Pública de Mato Grosso, Rogers Jarbas, emitiu nota pública neste sábado (13) aonde reforçou a importância de investigar a suposta denúncia de existência de grampos ilegais feitos a partir do âmbito da Polícia Militar.

Jarbas fez questão de frisar na nota a seriedade da Instituição pelos mais de cem anos de serviços prestados ao povo de Mato Grosso.

VEJA NOTA

Os fatos noticiados na imprensa nos últimos dias acerca de supostas ilegalidades em interceptacoes telefonicas efetivadas pelo setor de inteligência da Polícia Militar são extremamente graves e merecem cabal apuração, o que já foi determinado pelo Governo do Estado.

Entretanto, uma verdade deve ser dita.

A Polícia Militar de Mato Grosso é uma instituição centenária, séria e que construiu sua historia a partir de relevantes serviços prestados a sociedade matogrossense.

Seus profissionais são, na maioria quase absoluta, de caráter ilibado, homens e mulheres de valor moral incontestável, que colocam suas vidas em risco todos os dias para proteger pessoas de bem.

Se houve alguma ilegalidade, ela não partiu da instituição, mas de pessoas que desviaram sua conduta, as quais, se comprovadas, serão responsabilizadas a luz da legislação vigente e de acordo com as regras constitucionais.

Reafirmo meu respeito e admiração a Polícia Militar de Mato Grosso e seus mais de oito mil profissionais.

Acredito, e muito, nas forças de segurança (PM, PJC, CBM, Politec e Detran) e no sistema de inteligencia de meu amado estado, cada vez mais tecnicos e eficientes, que não mediram e nunca medirão esforços para salvaguardar nossa gente!

Rogers Elizandro Jarbas

Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso