Estudantes do Distrito de Varginha participam de tarde cultural em Cuiabá

Mais de 60 alunos da Escola Estadual Faustino dias de Amorim, do Distrito de Varginha, em Santo Antônio de Leverger, se reuniram em Cuiabá, na tarde de quinta-feira (11.05), com poetas, escritores e entusiastas da cultura mato-grossense.

A intenção do encontro, que ocorreu no escritório do advogado, escritor e ex-presidente da Academia Mato-grossense de Letras (AML), Eduardo Mahon, foi contribuir para a formação cultural dos alunos da comunidade.

Segundo a professora de História, Kelly Carvalho, que trabalha há 17 anos no Distrito de Varginha, a aproximação dos alunos com as artes começou em 2016, quando a escola abraçou o projeto Artista na Escola.

“No ano passado, acabamos convidando o escritor Eduardo Mahon para participar do evento, mas ele não pôde comparecer, então, ele desta vez organizou essa tarde para os estudantes; nossa escola fica na zona rural. Para os alunos, a cultura do Siriri e Cururu são comuns e a gente queria mostrar algo a mais, algo que eles não tinham tanto acesso”, lembrou.

No escritório, na Capital, Mahon esteve ao lado de escritores como Clóvis Matos, Aclyse Mattos, Olga Maria Castrillon, Marli Walker e outros.

No encontro, ocorreram leituras de poemas, apresentações musicais do quinteto Camerata e encenações do grupo de teatro Cena Onze.

Ana Margarida, da Coordenadoria da Educação do Campo da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc), considera que os alunos tiveram uma oportunidade de se relacionar com poetas e escritores de Mato Grosso.

“Estamos passando por uma transformação na educação e essa parceria ajuda a esclarecer para nossos alunos a importância da poesia e da literatura para a construção de um cidadão”, contou.

Para Juliana Dias Amorim, de 11 anos, estudante do 6º Ano do Ensino Fundamental, a tarde propiciou que ela conhecesse gente nova.

“Especialmente aquelas que escrevem poemas e histórias que podem trazer conhecimento para mim e para meus colegas”, disse ela.

A menina contou que toca clarinete e que gosta de ler poemas, especialmente sobre o amor.

Renata Clara, de 17 anos, é aluna do 3º Ano do Ensino Médio e também divide o mesmo gosto que Juliana por poemas de amor.

Para ela, a oportunidade foi única. “Para a gente, que não tem muito contato, e para as crianças mais novas, que estão tendo esse primeiro contato, está bem interessante, estamos conhecendo coisas que nunca vimos”.

Para Eduardo Mahon, o encontro vai gerar lembranças importantes aos estudantes.

“Alguns vão escrever. Essa é a perspectiva, plantar a semente para gerar futuros escritores ou leitores. A gente acredita que só de incentivá-los à leitura já é o bastante, agora para se tornarem escritores, precisam do dom, que vem de cada um. Mas a gente mostra que é bonito ser escritor, que a gente vence na vida sendo escritor, não precisa nem ser dito, mas sim, mostrado”.