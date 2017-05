Evento apresenta boas práticas em mídias sociais no serviço público

DA REDAÇÃO

Na manhã desta quinta-feira, 11 de maio, ocorreu um debate com representantes do Senado Federal, do Conselho Nacional do Ministério Público, do Exército e da Universidade Federal do Espírito Santo sobre as mídias sociais dos órgãos públicos.

A iniciativa tinha como objetivo promover uma discussão aberta sobre o uso dessas mídias e conhecer as experiências de sucesso das instituições com suas redes oficiais.

Um dos palestrantes foi o tenente-coronel Paulo Sousa, que falou sobre gerenciamento de crises e como a página do Exército no Facebook tem conseguido engajar seu público.

Aproximadamente 3,5 milhões de pessoas acompanham o conteúdo divulgado, que coleciona postagens de grande alcance.

No Senado Federal, a representante do núcleo de mídias sociais, Jéssica Macedo, abordou a trajetória da página da instituição no Facebook.

Também compartilhou como a equipe conseguiu um salto de 100 mil para três milhões de seguidores apenas com divulgação orgânica, ou seja, sem nenhuma postagem patrocinada como anúncio.

Já o Ministério Público teve como destaque o trabalho realizado com o personagem fictício João Cidadão.

O desafio dessa página no Facebook, que já tem cerca de 100 mil seguidores, é divulgar por meio de uma linguagem mais moderna os direitos e deveres dos brasileiros.

A apresentação foi conduzida pela chefe da Divulgação Institucional do órgão, Luana Loschi.

O evento também contou com a presença do especialista em redes sociais Fábio Malini, professor de mídias digitais do Departamento de Comunicação da Universidade Federal do Espírito Santo.

Malini coordena o Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cultura, onde desenvolve pesquisas sobre ciência de dados, mídias digitais, movimentos sociais e redes.