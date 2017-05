Instituições assinam do termo para criar consórcio de saúde

CONSORCIO DE SAÚDE

Será assinado nesta sexta-feira (12), às 11h30, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ), o Termo de Cooperação Técnica que tem o objetivo de criar um consórcio de saúde, com a finalidade específica de comprar e distribuir medicamentos para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Participam da assinatura do termo representantes da Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ), o presidente da Assembleia Legislativa do Estado (AL/MT), Eduardo Botelho, o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT), conselheiro Antonio Joaquim, o secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES/MT), Luis Soares, o presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM/MT), Neurilan Fraga e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso (COSEMS/MT).

Por meio do consórcio, que fará uma espécie de “compra coletiva”, a expectativa é conseguir uma economia de até 70% na aquisição de medicamentos e insumos de saúde.

O consórcio busca a adesão dos 141 municípios mato-grossenses, quanto mais prefeituras comprando, menor o custo.

O termo tem por objeto institucional à gestão associada de saúde com a finalidade específica de operacionalizar ações de assistência farmacêutica por meio da aquisição e distribuição de medicamentos, insumos, equipamentos e serviços, para o SUS.

As partes se comprometem, entre outros pontos, a integrar ações para articulação, organização e operacionalização de consórcio destinado à aquisição de medicamentos e insumos de saúde, bem como apoiar a incentivar a adesão dos 141 municípios de Mato Grosso ao consórcio.