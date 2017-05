Tenente do Bope receberá homenagens e será enterrado nesta segunda-feira

MORTO EM CONFRONTO

DA REDAÇÃO

O tenente do Bope Carlos Henrique Scheifer receberá a partir das 13 horas deste domingo (14) homenagens póstumas no Comando Geral da PMMT, localizado na Avenida do CPA, 6135, bairro Novo Paraíso, Cuiabá.

O sepultamento está previsto para as 08 horas desta segunda-feira (15.05).

O tenente Scheifer foi alvejado no abdome quando estava em operação de buscas na zona rural de Matupá, área próxima ao local em que na manhã deste sábado (13.05) policiais militares de unidades da região e do Bope já haviam capturado quatro homens suspeitos de integrarem a mesma quadrilha.

Essas prisões levaram à apreensão de armas, entre as quais dois fuzis 556, e munições.

Os quatro presos são suspeitos de terem trocado tiros com uma guarnição da PM na manhã de sexta-feira (12.05), no distrito União do Norte, no município de Peixoto de Azevedo.

Horas depois, já no final da tarde, os policiais também encontraram uma picape branca, com marcas se sangue, abandonada em uma área de mata.

O veículo tem as mesmas características de uma das caminhonetes em que estavam os suspeitos do primeiro confronto.

MEDIDAS ADOTADAS

O comandante das unidades especializadas de Polícia Militar, coronel Paulo Serbija Filho, informa que o comandante do Bope, coronel José Nildo Oliveira, e outras equipes policiais, seguiram com duas aeronaves para Matupá.

Além de levar reforço para as buscas aos suspeitos de assaltos e da morte do tenente Scheifer, o comandante do Bope foi tratar pessoalmente do translado do corpo do policial para Cuiabá.