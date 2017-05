Tráfego na ponte Benedito de Figueiredo passa a ser fiscalizado por videomonitoramento

VIDEOMONITORAMENTO

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Cuiabá iniciou nesta semana a fiscalização do tráfego de veículos de grande porte na ponte Benedito de Figueiredo, na Avenida Quidauguro Fonseca, região do Coxipó, por meio de câmera de videomonitoramento.

A instalação do equipamento no local se fez necessária após a constatação de que, mesmo com toda orientação dada, motoristas de veículos acima de três toneladas e com mais de 2,5 metros de altura continuavam utilizando a passagem de maneira irregular.

A medida, conforme destaca o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Antenor Figueiredo, é mais um instrumento adotado pela Semob visando garantir que o local continue oferecendo uma trafegabilidade segura para condutores de veículos de passeio e motociclistas, liberados para transitarem pela edificação.

“O videomonitoramento irá nos auxiliar na fiscalização do local, pois verificamos que, mesmo após nossas recomendações, alguns motoristas de caminhões ainda estavam usando a ponte. Nesse sentido, optamos por adotar essa medida, com o objetivo de inibir que a passagem fique sobrecarregada, o que poderia fazer com que uma nova interdição tornasse necessária”, explicou o secretário.

A ponte, que interliga o bairro Jardim Califórnia (Av. Beira Rio) com a Avenida Engenheiro Quidauguro Fonseca, no bairro Coophema, região do Coxipó, foi interditada no mês de fevereiro pela Defesa Civil depois que o órgão identificou um processo de desbarrancamento em uma das cabeceiras da edificação.

A fim de garantir uma maior fluidez no trânsito a Prefeitura de Cuiabá realizou uma ação emergência no local, até que o Governo do Estado realize as obras definitivas.

A medida paliativa permitiu a desobstrução da Avenida Fernando Corrêa da Costa, que passou a receber um maior fluxo de veículos após a interdição.

Na ponte, foram instalados longarinas de sustentação, além de 16 placas e selamento de barras de ferro, para evitar possíveis deslizes de pneus de carros, vans e motocicletas.