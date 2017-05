COVARDIA PURA

MATO GROSSO MAIS

Imagens do circuito interno mostram o empresário Sidinei Aparecido Giraldelli, de 62 anos, proprietário do Café Visão, sofrendo uma brutal tentativa de homicídio, em Cáceres (208 Km de Cuiabá).

O acusado é também empresário, identificado por D. F. D., que atua no ramo de materiais para construção em Cáceres (208 Km de Cuiabá).

O crime ocorreu às 17h45 deste sábado (13), no interior de uma casa de carnes, na rua Joaquim Murtinho, quando a vítima Sidinei Aparecido Giraldelli realizava compras.

Como mostra o vídeo, o agressor entrou no estabelecimento comercial portando uma cabo de machado utilizado como correte para desferir, à traição, diversas pancadas na cabeça da vítima, que cessaram somente após Giraldelli ficar inconsciente.

Além do porrete, o acusado ainda estava com uma faca do tipo peixeira na cintura, tendo inclusive ameaçado agredir a porretadas os terceiros que tentaram intervir.

Relatos da família dão conta que o crime seria motivado por sucessivas derrotas do suspeito em processos judiciais movidos contra a vítima.

Segundo boletins de ocorrência registrados junto ao CISC de Cáceres, há pelo menos 07 anos o acusado vinha ameaçando Sidinei Aparecido Giraldelli, sua família e funcionários.

A vítima foi encaminhada foi encaminhada ao Hospital Regional de Cáceres, fotos abaixo mostram como ficou o rosto do empresário após ser atacado.

O advogado Vinícius Castro Cintra em contato com Mato Grosso Mais disse que já tomou todas as providências contra o agressor, e que um boletim de ocorrências foi feito já na Delegacia de Polícia de Cáceres.