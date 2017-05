Governo do Estado recupera MT-240 entre Nortelândia e Diamantino

PRO-ESTRADAS

DA REDAÇÃO

Avançam em ritmo acelerado as obras de reconstrução da rodovia estadual MT-240, localizada entre os municípios de Nortelândia e Diamantino, na região Médio-Norte de Mato Grosso.

Os serviços são executados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Logística (Sinfra).

Esta é mais uma ação que faz parte do Pró-Estradas, o maior programa de construção, reconstrução e manutenção de rodovias.

Em apenas dois anos da atual gestão, foram concluídos 1.430 km de asfalto, entre obras de pavimentação (712 km) e revitalização (718 km) do antigo pavimento.

“Paralelo às obras de pavimentação que estamos executando em diversas regiões do estado, também estamos trabalhando para zelar pelo patrimônio público existente. Estamos recuperando as rodovias, priorizando as que têm impacto social, como a MT-240, por onde trafegam muitos cidadãos. Começamos a recuperar primeiros os trechos mais críticos”, afirmou o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo Duarte.

Imagens divulgadas pela Sinfra nesta segunda-feira (15.05) confirmam que a obra segue a todo vapor, após o encerramento do período chuvoso.

Até o momento, foram realizados os serviços de imprimação do pavimento e de reciclagem dos primeiros quilômetros da rodovia.

A meta é concluir, ainda neste ano, ao menos 20 km de capa asfáltica.