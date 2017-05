EFEITO MORTE DE TENENTE

O Comando Geral da Polícia Militar acaba de confirmar que um dos suspeitos de participar da morte do tenente Carlos Sheifer foi morto em um confronto com homens do Batalhão de Operações Especiais ( Bope ) próximo da região da fazenda Jarinã, no norte do Estado.

Ainda não se tem a identidade do suspeito, que segundo informações do Comando da PM, trocou tiros com o Bope.

Além dele, o Bope está na caça de mais dois ou três que se encontram escondidos na mata, que é de difícil acesso.

O tenente Scheifer foi alvejado no abdome quando estava em operação de buscas na zona rural de Matupá, área próxima ao local em que na manhã deste sábado (13.05) policiais militares de unidades da região e do Bope já haviam capturado quatro homens suspeitos de integrarem a mesma quadrilha.

Essas prisões levaram à apreensão de armas, entre as quais dois fuzis 556, e munições.

Os quatro presos são suspeitos de terem trocado tiros com uma guarnição da PM na manhã de sexta-feira (12.05), no distrito União do Norte, no município de Peixoto de Azevedo.

Horas depois, já no final da tarde, os policiais também encontraram uma picape branca, com marcas se sangue, abandonada em uma área de mata.

O veículo tem as mesmas características de uma das caminhonetes em que estavam os suspeitos do primeiro confronto.