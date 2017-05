GRAMPOS ILEGAIS

DA REDAÇÃO

Um ex-desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, médicos, servidores públicos do Governo do Estado, da Assembleia Legislativa, empresários, advogados, jornalistas e uma deputada estadual estão entre os alvos de uma suposta escuta clandestina, em denúncia feita pelo promotor Mauro Zaque à Procuradoria-Geral da República. A lista foi divulgada pelo site O Livre, na tarde desta segunda-feira (15).