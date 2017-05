Por semelhança, Iowa e Mato Grosso passam a ser ‘estados-irmãos’

MISSÃO NOS EUA

DA REDAÇÃO

O governador Pedro Taques participa de missão nesta semana aos Estados Unidos. O chefe do Executivo Estadual vai assinar o acordo de irmandade com o Estado de Iowa e buscar parcerias com empresas e universidades americanas.

As agendas acontecem entre o dia 16 e 19 de maio.

Entre os assuntos que serão tratados está a melhoria da logística que pode tornar Mato Grosso mais competitivo. Estará em pauta também a troca de experiências entre Unemat e universidades americanas.

A viagem faz parte da estratégia de Mato Grosso de se aproximar do país em busca da abertura de mercado aos produtos do Estado, que visa aperfeiçoar a produção agrícola mato-grossense com troca de experiências.

A Aprosoja, representada pelo vice-presidente Elso Pozzobon, estará presente na comitiva, assim como a Unemat, representada pela Reitora Ana di Renzo e a professora doutora especialista em soja do Departamento de Agronomia, Zulema Netto Figueiredo.

No primeiro dia, o governador faz a apresentação de Mato Grosso na segunda edição do Infra Latim America, promovido pela Global Reporting Inititiative (GRI).

Neste encontro, participam decisores do setor de infraestrutura. Ainda na cidade, Taques deve participar do “47º Person of the Year”, promovido pela Câmara de Comércio Brasil – América.

Na quarta-feira (17.05) iniciam as agendas no estado de Iowa.

Na capital Des Moines, Taques e a comitiva de produtores e investidores de Mato Grosso visitam a sede as DuPont Pioneer, maior centro de pesquisa genética avançada de cultura da empresa.

No terceiro dia, Taques se encontra com a vice-governadora de Iowa, Kim Reynolds, para firmar a relação de estados-irmãos entre Mato Grosso e Iowa, um estado produtor agrícola, que tem semelhança de base econômica com Mato Grosso.

Com isso, devem ser estudadas legislações que facilitem negócios e outros interesses do governo dos dois estados. Em seguida, a Unemat e a State University debatem potenciais programas de colaboração entre elas.

Os últimos compromissos são na sexta-feira (19.05), dia em que o governador visita a planta de etanol de milho e outras operações de valor agregado na cadeia do agronegócio e terá contato com líderes do setor de etanol para debater o impacto dos investimentos.

Em breve começa a funcionar em Mato Grosso a primeira planta de produção de etanol a partir do milho, em planta da Summit Agricultural Group. Maior produtor de milho do país, Mato Grosso busca atrair novos investidores para expandir a produção.

Neste dia, a comitiva mato-grossense visita a fábrica de alimentos da Seaboard Foods, que está presente em seis estados americanos, que vão desde as fábricas de transformação de carnes suínas, plantas de biodiesel e outras sete fábricas de alimentos.

Por fim, a comitiva faz visita técnica à fazenda Summit, em Alden para apresentar Mato Grosso a investidores.

Cabe salientar que a participação no Person of de Year não terá custos para o Governo de Mato Grosso. O homenageado deste ano será o prefeito da cidade de São Paulo, João Doria.

Comitiva

Além do governador, a comitiva de Mato Grosso aos Estados Unidos conta com o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ricardo Tomzcyk e a reitora da Unemat, Ana di Renzo. Também acompanham a professora Zulema Netto Figueiredo (Unemat); Daniele Laurindo (Sedec); Rita Chiletto (Assessoria Internacional); Marcela Gaiva (Assessoria Internacional); Thalita Boaventura (Gcom); José Medeiros (Gcom) e o coronel Ronelson Barros (Casa Militar).