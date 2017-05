Quadrilha de posseiros é presa em flagrante após invadir fazenda

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

DA REDAÇÃO

Quatro homens acusados de invasão de propriedade rural foram presos em flagrante em uma operação conjunta deflagrada pela Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar, na última sexta-feira (12.05), em Aripuanã (1.002 km a Noroeste).

A ação resultou na apreensão de armas de fogo, foices e motocicletas utilizadas pelos posseiros.

E.M. de O., R.C.R., R.D. de C. e C.P. foram atuados em flagrante pelos crimes de esbulho possessório e associação criminosa armada.

Os suspeitos são acusados da invasão de terras de uma fazenda na estrada Linha Capucho, Km 35, na zona rural de Aripuanã.

As investigações que culminaram na operação denominada “Simbiose” iniciaram no mês de abril, quando a proprietária da fazenda procurou a Polícia, para denunciar a ação do grupo criminoso.

Logo nas primeiras horas da manhã da última sexta-feira (12.05), policiais chegaram a fazenda conseguindo realizar a prisão em flagrante dos suspeitos E.M e R.D..

Com os suspeitos, foram apreendidas três armas de fogo, sendo duas espingardas calibres 28 e 32 e uma garrucha calibre 32, todas escondidas em meio a vegetação.

No local, os policiais apreenderam ainda 5 motocicletas utilizadas pelos suspeitos.

Em buscas na casa sede da fazenda, um terceiro suspeito de integrar o grupo criminoso, conseguiu fugir.

Os policiais entraram na mata em busca pelo suspeito e encontraram uma pequena área de desmatamento e um barraco utilizado para hospedagem dos criminosos.

Uma equipe policial que monitorava a entrada da propriedade realizou a prisão dos outros dois suspeitos, R.C. e C.P..

Questionados, eles afirmaram ser donos de dois lotes rateados pelos posseiros. Em poder deles, foram apreendidas duas foices, que os suspeitos alegaram ser utilizadas para trabalhar a terra.

Os quatro detidos foram encaminhados à Delegacia de Aripuanã, onde o flagrante foi lavrado pelo delegado, Alexandre da Silva Nazareth, que não arbitrou fiança uma vez que a somatória das penas dos crimes impetrados aos acusados ultrapassam quatro anos.

“Com a prisão dos suspeitos, foi possível a identificação dos mentores intelectuais da invasão e com isso, os trabalhos continuam para localizar e prender os mandantes do crime”, destacou o delegado.