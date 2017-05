Três projetos sobre trânsito e mobilidade compõem a pauta prioritária do municipalismo

TRANSPORTE

DA REDAÇÃO

A melhoria do trânsito e da mobilidade pública nos Municípios não depende só dos prefeitos, ela também está nas mãos do Congresso Nacional.

Atualmente, há três matérias sobre o assunto em tramitação nas Casas legislativas e, se aprovadas, podem causar diferenças substancialmente positivas para a autonomia, o controle e fluidez do tráfego local.

Os projetos compõem a pauta prioritária do movimento municipalista, no que diz respeito à legislação de trânsito, que será apresentada e discutida durante a XX Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que começa no início desta semana, entre os dias 15 e 18 de maio.

O evento se consagra como o maior do mundo em termos de autoridades políticas presentes. O momento, então, se faz ideal para debates de trâmites legislativos com representantes de todas as esferas da Federação, entre prefeitos e parlamentares.

O primeiro projeto abordado envolve questões de representação dos Municípios, especificamente na composição do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

O Projeto de Lei 1.355/2015 propõe representante municipal no colegiado.

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) fez uma emenda para ser apresentada ao projeto, que inclui a entidade no conselho.

A matéria tramita em caráter conclusivo e ainda deve passar pelas Comissões de Viação e Transportes e Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara.

Outro projeto em andamento no Congresso unifica as competências de fiscalização das infrações de trânsito, tornando-as comuns aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.

Trata-se do Projeto de Lei 822/2015, que permite aos Municípios arrecadar todo tipo de multa nas vias municipais, aumentando a arrecadação.

A proposição foi aprovada pela Comissão de Viação e Transportes e, na avaliação da CNM, a unificação é favorável os Municípios, pois mitiga a dependência dos Municípios na celebração dos convênios de trânsito, possibilitando a fiscalização plena que já possuem um órgão estruturado para gestão do trânsito. Já os Municípios de pequeno porte devem continuar delegando as atribuições de fiscalização à Polícia Militar.

Placas do Mercosul

No âmbito do Contran, a CNM se mobiliza para que as placas de carro com identificação do Mercosul sejam aderidas.

O colegiado suspendeu o anexo que previa o brasão do município nas placas.

A CNM já enviou um ofício solicitando a participação da entidade no Contran, bem como enviou os nomes para os representantes do conselho temático, mas ainda não obteve resposta.

A entidade alerta que é preciso compor o Contran para que a articulação seja mais efetiva.