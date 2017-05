Unidades do Ganha Tempo realizam 280 mil atendimentos

SERVIÇOS À POPULAÇÃO

As unidades do Programa Ganha Tempo de Cuiabá e Várzea Grande realizaram 283 mil atendimentos no primeiro trimestre de 2017.

O programa, coordenado pela Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas-MT), oferece mais de 20 serviços à população.

As unidades estão localizadas na Praça Ipiranga, na Capital, e no Shopping de Várzea Grande, e atendem de segunda a sexta-feira, entre 7h30 e 17h30, e das 9h às 19h, respectivamente.

Somente na unidade de Cuiabá, a mais tradicional e que também atende aos sábados, entre as 7h30 e 11h30, os serviços centralizados realizaram 229.889, entre os meses de janeiro e março deste ano.

O mais procurado no período foi a concessionária de energia elétrica, Rede Energisa, que realizou 62.841 atendimentos. Em seguida, está o serviço da Lotérica, com 52.427 atendimentos.

Na unidade, são ofertados os serviços da Delegacia Virtual, como Boletim de Ocorrência, 1ª e 2ª vias de carteira de identidade, alvarás, certidões criminais, além da Empresa-Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI), Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran), Caixa Econômica Federal, Junta Comercial (Jucemat), Lotérica, Procon Estadual, Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-MT), Sistema Nacional de Emprego (Sine), Corpo de Bombeiros, Energisa, Secretaria Municipal de Mobilidade, Secretaria Municipal de Transporte Urbano, CAB, Xerox/fotos, Hemocentro, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Cooperativa de Crédito Sicredi, Justiça Comunitária e Galvan Cabeleireiro.

No mesmo período, o Ganha Tempo do Várzea Grande Shopping, com pouco mais de um ano de funcionamento, realizou 53.114 atendimentos.

O Detran foi o serviço mais procurado, com 26.754 mil atendimentos. O Sine, que realiza a intermediação de mão de obra, entre outros serviços, realizou 11.380 atendimentos.

Em Várzea Grande, são oferecidos os serviços do Departamento de Água e Esgoto (DAE), Detran, Procon Estadual, Sefaz, Secretaria de Gestão Fazendária de Várzea Grande (GEFAZ), Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), por meio da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), Sine, e Setas.