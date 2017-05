Esposa de presidiário é presa com veículo roubado em Várzea Grande

PRESENTE DE BANDIDO

DA REDAÇÃO

B.E.R. da S., 25, mulher de um reeducando da Penitenciária Central do Estado (PC), foi autuada em flagrante por crimes de receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo.

O veículo roubado foi apreendido em ação da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (DRRFVA).

Os policiais iniciaram as diligências após receberem a denúncia sobre um veículo possivelmente roubado, no bairro Vitória Régia, em Várzea Grande.

No endereço indicado, a equipe de investigadores avistou o veículo Volkswagem Gol, com placas de Rondonópolis e em checagem do chassi e dos vidros foram constatados os sinais de adulteração.

Em verificação no sistema, ainda foi possível checar que o veículo estava com restrição de roubo.

Diante da situação, a dona do carro foi chamada e apresentou um Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV), com cédula furtada da agência do Ciretran do município de Jangada, no dia 28 de novembro de 2016.

Questionada, a suspeita disse que ganhou o veículo há cerca de 8 meses, do seu esposo que atualmente está preso na PCE.

Ela ainda alegou que desconhecia o fato do carro ser roubado.

O veículo adulterado e a suspeita foram encaminhados a DERRFVA, onde foi lavrado o flagrante, pelos crimes de receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo.