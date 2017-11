Jovem com doença rara volta a andar após tratamento na Tailândia

O dinheiro arrecadado com a campanha “Todos por Lorena”, feita por amigos e família, além das rifas e bazares antes da liminar do governo ser liberada, será guardado para o próximo tratamento de Lorena.

Na campanha, vários artistas nacionais, como Supla, Tito Santa Cruz do Detonautas e Digão do Raimundos, além de artistas regionais como Bruna Viola, Júnior e Nando, Sara e Lívia, Denner e Douglas, Felipe (da dupla Felipe e Ferrari), postaram videos nas redes sociais pedindo para as pessoas ajudarem com a campanha.

No processo, o estado fez um pedido de reconsideração da penhora e a desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) Maria Aparecida Ribeiro suspendeu no mês seguinte a decisão anterior que havia determinado a liberação do dinheiro para o pagamento do tratamento.

No entanto, a família de Lorena ingressou com recurso no TJMT e, no dia 21 de novembro, foi dada uma decisão determinando o tratamento. E, então, a decisão foi cumprida.