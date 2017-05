Para curar ressaca amorosa, mulher sai com 52 homens em 30 dias

VIROU LIVRO

Com o doloroso término de uma relação amorosa, no meio do ano passado, Sarah Mulvin ficou arrasada e sem saber como dar a volta por cima.

A australiana tentou algumas alternativas para sair da ressaca do coração partido e decidiu viajar pelo exterior.

Nada funcionou.

Até que um nome surgiu por acaso: Tinder.

Aos 44 anos, a australiana teve a ideia de usar o popular aplicativo de paquera como terapia e sair com pelo menos um homem diariamente no prazo de 30 dias.

Conseguiu mais: saiu com 52.

A aventura começasse pontualmente às 16h20m, quando Sarah se dava 24 horas para sair com alguém do Tinder.

A experiência continuaria no dia seguinte – ou no mesmo dia, caso concretizasse a paquera mais rapidamente do que previra – até completar o prazo de 30 dias.

Algumas regras: não dormir na casa do parceiro, não se arrepender, não deixar ninguém magoado, não repetir homens, só sair com caras jovens.

“Foi bem engraçado, e você precisa ter um espírito de diversão”, disse Sarah ao programa “Today Tonight”, do Channel 7.

Sarah não achou um novo amor, mas a experiência virou um livro.