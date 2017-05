Sine oferta 645 vagas de emprego em Mato Grosso

OPORTUNIDADE

Nesta segunda semana do mês de maio, o Sistema Nacional de Emprego (Sine-MT) oferece 645 vagas de emprego em Mato Grosso.

Em Cuiabá, conforme o painel, 115 vagas estão disponíveis, entre estas 25 são direcionadas para as Pessoas com Deficiência (PDC).

Para as pessoas que moram na capital e estão à procura de uma oportunidade de emprego, as áreas em destaque são: mecânico de manutenção, de roçadeiras, motosserras e similares, gerente de vendas, auxiliar técnico de refrigeração, e auxiliar de manutenção predial. Confira aqui o painel.

O Sine oferta também vagas para auxiliar de cobrança, nível ensino médio e superior, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de manutenção predial, gerente de vendas entre outros.

Além de Cuiabá, entre os municípios que tem mais vagas expressivas da semana é o município de Barra do Garças (521km de Cuiabá) que disponibiliza 209 vagas nas áreas de auxiliar de linha de produção, açougueiro, desossador, eletricista de manutenção industrial, magarefe, mecânico de auto em geral, entre outros.

Atendimento

Vinculado a Secretaria de Trabalho e Assistência Social (Setas) no órgão também são realizadas solicitações do seguro-desemprego, emissão da carteira de trabalho digital e cursos de capacitação profissional.

Os interessados por uma vaga de emprego, devem procurar uma unidade mais próxima de sua residência para realizar o cadastro no banco de dados do Sine, portando documentos pessoais, carteira de trabalho e o numero do Programa Integração Social.

O horário de atendimento é das 07h30 às 17h, de segunda a sexta-feira.

O Sine Matriz, de Cuiabá, fica localizado na Rua Baltazar Navarros, nº 567, bairro Bandeirantes, região central.