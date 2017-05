37 veículos roubados são localizados durante patrulha aérea em Cuiabá e VG

TEORICAMENTE ESCONDIDOS

DA REDAÇÃO

O Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) localizou 37 veículos em Cuiabá e Várzea Grande durante patrulhamento aéreo e operações integradas, realizadas com outras instituições das forças da Segurança Pública.

O número é referente ao período de 1º de janeiro até a última segunda-feira (15.05).

Na última semana, por exemplo, uma ação conjunta entre o Ciopaer e a Delegacia Especializada de Roubo e Furto de Veículo Automotor (DERRFVA), da Polícia Judiciária Civil (PJC-MT), recuperou um veículo roubado que tinha como destino o Paraguai.

O carro Hyundai HB-20 foi roubado no dia 04 de maio, na residência de uma jornalista e localizado seis dias depois, no bairro Pedra 90, em Cuiabá. Um casal que guardava o automóvel foi preso na ação.

O delegado titular da Delegacia Especializada de Roubo e Furto de Veículo Automotor (DERRFVA), Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, disse que a visão privilegiada do helicóptero e o trabalho de inteligência estão permitindo bons resultados nas ações.

“Hoje, os criminosos estão roubando os veículos e alugando casas com muros e portões fechados, para dificultar as ações policiais. O trabalho com o Ciopaer tem apresentado resultados positivos, em razão da visão privilegiada dos profissionais, por meio da aeronave”, disse.

A Polícia Militar é outra instituição que conta com o apoio das aeronaves do Ciopaer nos trabalhos de localização de veículos. O subchefe de Estado Maior da Polícia Militar, coronel PM Heverton Mourett, disse que a cooperação entre as instituições é essencial.

“Quando recebemos a notícia que aconteceu um roubo ou furto de veículo, acionamos o Ciopaer para nos ajudar a localizar, pois o apoio aéreo amplia o campo de visão policial nas buscas”.

Neste ano, o grupamento aéreo intensificou o serviço de inteligência e a parceria com as delegacias da Polícia Judiciária Civil, em especial de roubo e furto de veículos, conforme explicou o comandante do Ciopaer, coronel PM Henrique da Silva Santos.

“Essa parceria tem sido muito importante para descobrimos as regiões onde os criminosos estão escondendo os veículos roubados e furtados”, disse Henrique.

Além de Cuiabá e Várzea Grande, o patrulhamento aéreo ocorre nas regiões circunvizinhas, com o objetivo de localizar veículos abandonados que foram roubados ou furtados.

“A Polícia Judiciária Civil nos passa os pontos críticos e possíveis locais de esconderijo. Usamos o helicóptero para fazer o sobrevoo e facilitar a visão policial, uma vez que é difícil o profissional enxergar um veículo escondido dentro de uma residência”, explicou.