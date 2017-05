Concurso incentiva elaboração de projetos sobre comunicação

ESCOLAS PÚBLICAS

DA REDAÇÃO

Estão abertas as inscrições para a quarta edição do Prêmio Respostas para o Amanhã.

Alunos do Ensino Médio de escolas públicas de todo o Brasil podem inscrever projetos para a melhoria de suas comunidades.

Os interessados devem se cadastrar até dia 14 de agosto, por meio do site www.respostasparaoamanha.com.br.

A proposta do concurso é incentivar estudantes a aplicarem na prática conceitos de Ciências da Natureza e Matemática, por meio do desenvolvimento de projetos que realmente possam ajudar as regiões em que vivem, buscando identificar, estimular e difundir práticas educativas com impactos positivos no dia a dia.

Na edição de 2016, mais de 2.100 inscrições foram realizadas, envolvendo 37 mil alunos, sob a orientação de aproximadamente 2.600 professores de todo o Brasil.

Realizado pela Samsung, o projeto conta com a coordenação geral do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec).

A iniciativa conta ainda com o apoio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), da Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI), do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e da Rede Latino-americana de Organizações Sociais para a Educação (Reduca), entre outros parceiros regionais e locais.

Premiação

A comissão julgadora, constituída por especialistas em educação, selecionará os melhores trabalhos apresentados.

Todos os classificados receberão um certificado de participação no prêmio.

Os 25 projetos de destaque serão contemplados com um notebook para a escola e um selo de vencedor regional da edição do prêmio.

Para os cinco vencedores eleitos pelo público, um de cada região, será entregue um troféu “Projeto Vencedor pelo Júri Popular”.

Já os cinco vencedores nacionais, selecionados pela banca julgadora, receberão dois notebooks Samsung – um para o professor e outro para o diretor – e tablets da marca para cada aluno da sala, além de troféu de Vencedor Nacional e medalha.

Participação

Nas três edições anteriores, realizadas entre 2014 e 2016, mais de 67 mil alunos da América Latina, orientados por cerca de 7.100 professores, inscreveram mais de 5.900 projetos.

Países como Brasil, Argentina, Chile, México, Panamá, Paraguai, Peru e República Dominicana já promoveram o programa para os estudantes.

Serviço

Concurso Respostas Para o Amanhã

Inscrições: de 15 de maio a 14 de agosto de 2017

Site: www.respostasparaoamanha.com.br.