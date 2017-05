Consórcio é condenado a pagar R$ 200 mil por morte de operário na Arena Pantanal

G1

O consórcio responsável pelas instalações elétricas da Arena Pantanal, estádio da Copa do Mundo em Mato Grosso, foi condenado a pagar R$ 200 mil pelas irregularidades que resultaram na morte do operário Muhammad’Ali Alerrandro Paolo Poseidon Maciel Afonso, de 32 anos.

A condenação por dano moral coletivo foi aplicada pela 2ª Turma do TRT/MT em uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT).

Inicialmente, as empresas foram condenadas a pagar R$ 2 milhões pelo juiz Alex Fabiano, da 6ª Vara do Trabalho de Cuiabá, além de ter que observar 49 obrigações de fazer.

Para o desembargador Roberto Benatar, relator do processo, embora o acidente de trabalho tenha ocasionado a morte de um trabalhador, o fato repercutiu na coletividade, pois ficaram demonstradas diversas irregularidades na área de segurança e saúde do trabalho.

Além disso, ainda segundo o laudo, o circuito elétrico do local estava ligado no momento em que o trabalho era realizado e os operários não estavam com equipamentos de segurança necessários para a realização do serviço.