Homem é preso pela PM após roubar mercado e atirar contra mulher em VG

2º COMANDO REGIONAL

DA REDAÇÃO

Policiais do 4º Batalhão prenderam um homem suspeito de roubar um mercado na noite desta terça-feira (16.05), no bairro Jardim Eldorado, em Várzea Grande.

A prisão foi realizada após informações repassadas via Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), informando que após o roubo, populares teriam detido o suspeito e teria sido linchado.

Uma guarnição se deslocou até o local, onde receberam a informação que o suspeito teria atirado em uma mulher que passava pelo local.

Uma segunda testemunha ainda informou a PM, que um segundo homem teria pego a arma utilizada no roubo e escondido.

O suspeito foi detido, e uma pistola calibre 45 com cinco munições foi apreendida, com um vizinho do suspeito, no bairro Jardim Baracat.