Kléber Lima emite nota e pede desculpas para deputada e Assembleia Legislativa

FOTO ÍNTIMA NA REDE

DA REDAÇÃO

O secretário de Comunicação do Estado, Kléber Lima, emitiu nota na noite desta quarta-feira (17) para pedir desculpas para a deputada estadual Janaina Riva (PMDB) e a Assembleia Legislativa, em virtude de uma foto íntima da parlamentar ter circulado nas mídias sociais.

VEJA NOTA

Em relação à polêmica que se criou a partir de um compartilhamento privado que fiz de uma foto da deputada Janaina Riva com parte dos meus contatos telefônicos pessoais, venho a público apresentar um pedido formal de desculpas à deputada e, especialmente, a todas as mulheres que se sentiram ofendidas com o fato. Estendo o pedido de desculpas à Assembleia Legislativa de Mato Grosso, que também expressou sua insatisfação com o ocorrido.

Reconheço que a foto não guarda qualquer relação com a denúncia de que a deputada teria sido interceptada ilegalmente – denúncia esta grave, que deve ser apurada com o rigor necessário, como já determinou o governador Pedro Taques, no âmbito do Governo do Estado, e outras autoridades de demais poderes e órgãos de controle.

Todavia, esclareço que não fui eu quem tirou a mencionada foto, tampouco a ‘vazei’ ou a publiquei em qualquer ambiente público, físico ou digital. Recebi a foto em diversos grupos de Whatsapp, como várias outras pessoas, autoridades ou não, uma vez que a própria deputada a havia publicado em suas redes sociais.

Refuto as acusações feitas a mim sobre o caso e me defenderei nos fóruns adequados, uma vez que o assunto foi judicializado – com a consciência de quem não cometeu crime algum.

Com meu enorme respeito às nobres causas das minorias sociológicas, como a questão de gênero, racial, ambiental, indígena, homoafetivas, entre outras (para as quais já dediquei a maior parte da minha vida, como militante dos movimentos sociais, e por pertencer a uma dessas minorias, na condição de negro e oriundo de família humilde), lamento que de maneira imprópria e ilegítima alguns se apropriem destas causas para outros fins.

Cuiabá-MT, 17 de maio de 2017.

KLEBER LIMA

Secretário de Comunicação do Governo de Mato Grosso