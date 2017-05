MPE vai investigar eventual responsabilidade funcional de Zaque nos caso dos grampos

REPRESENTAÇÃO DE TAQUES

O site Ponto na Curva teve acesso aos documento que estão nas mãos do procurador-geral de Justiça, Mauro Curvo, já que foi direcionado a ele.

O Ministério Público Estadual de Mato Grosso irá investigar a conduta do promotor Mauro Zaque, responsável por denunciar a prática de “barriga de aluguel” em interceptações telefônicas no Estado.

Zaque foi alvo de representação por parte do governador de Mato Grosso, Pedro Taques (PSDB).

MP, para apuração de eventual responsabilidade funcional por parte do promotor. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do órgão.

Na representação, Taques acusa Zaque da prática, em tese, de três crimes: falsificação de documento público (artigo 297 do Código Penal); prevaricação (artigo 319 do CP) – por ter deixado de praticar ato de ofício e denunciação caluniosa (artigo 339 do CP).

Acusações

De acordo com documento, no dia 08 de outubro de 2015, Zaque juntamente com o então secretário-adjunto Fábio Galindo, expediram o ofício nº 3027/2015/GAB/SESP contendo um envelope opaco lacrado de cunho reservado com o ofício nº 3026/2015/GAB/SESP e um anexo de 12 páginas.

Este por sua vez encaminha documentação recebida na secretaria de Segurança Pública, por via anônima, que sinalizam a prática, em tese, de operação clandestina executada no âmbito do Comando Geral da Polícia Militar.

Dentre os documentos estavam: a) uma decisão do juízo da Primeira Vara Criminal de Sinop, que defere a quebra de interceptação telefônica requisitada pelo MPE, baseada em informação do Núcleo de Inteligência da Polícia Militar, em razão de investigação de crimes de tráfico ilícito de drogas, latrocínio e roubo de veículos; b) uma tabela com o período de interceptação (fevereiro de 2015).

Por se tratar de expediente reservado foi protocolado em mãos ao secretário de Governo, José Arlindo. Ele por sua vez remeteu ao Protocolo Geral para ganhar numeração e emitiu o seguinte despacho: “Tratando-se de questão sensível que merece análise urgente do Exmo. Sr. Governador, em viagem ao Uruguai. Acautele-se até a chegada do chefe do Poder Executivo”.

O documento foi registrado com o número 535470/2015

No dia 14 de outubro, ou seja, seis dias depois, Taques despachou o expediente e determinou a remessa ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

“Há que se apurar se a denúncia procede. Há providências de investigação e elucidações que o gabinete de Governo não tem competência, aparato e condições de apurar. Por esse motivo determino o envio de todo o processado para o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), para as providências que aquele órgão entender de mister”, diz um trecho do despacho de Taques.

Em razão do sigilo, o despacho foi entregue ao secretário Galindo e este levou em mãos ao chefe do Gaeco, Marco Aurélio de Castro no dia 22 de outubro. Sendo protocolado no órgão no dia 26, com identificação PRO4667.

Um dia depois, o caso foi arquivado por falta de elementos que justificasse a interceptação clandestina, já que havia pedido ministerial de quebra de sigilo e autorização legal da justiça.

Na semana passada, alega Taques, que o governo se surpreendeu ao tomar conhecimento de um “novo” expediente intitulado “Ofício nº 3058/2015/GAB/SESP, datado de 14 de outubro de 2015″, onde Zaque e Galindo revelam o envio de um envolve opaco contendo o ofício nº 3057/2015/GAB/SESP, acompanhado de apresentação ilustrativa nove páginas e quatro volumes em anexo, que trataram como documentação complementar.

O citado expediente teria sido registrado no Protocolo Geral da Casa Civil sob o nº 542635/2015, diferente da primeira vez em que a documentação foi entregue em mãos ao secretário José Arlindo.

Argumenta Taques na representação, que após consulta ao Protocolo Geral do Estado constatou-se que a numeração 542635/2015, se referia ao ofício nº 294/GP/2015 de 23 de setembro de 2015 de autoria da Câmara Municipal de Juara, protocolado na Casa Civil com demandas da população do município.

Sendo assim, destacou que os números do Protocolo Geral são sequenciais e únicos, o que aponta possível irregularidade.

“Assim, constata-se que o protocolo datado de 14/10/2015 às 10h26, aposto no expediente “novo” entregue ao jornalista (Fantástico) refere-se na verdade a expediente atualmente em tramite na Sinfra, referente a demandas da Câmara Municipal de Juara, o que, por si só, induz a constatação de que um é real e o outro foi montado, produzido, falsificado, fraudado”, diz um trecho da representação.

O chefe do Executivo citou ainda que o “novo” documento tinha a finalidade de apontar sua suposta omissão ao fatos, que segundo ele, não ocorreu, já que determinou investigação do caso.

“Além disso, tal registro de protocolo duvidoso, em tese, eximiria o representado pelo possível crime de prevaricação, por ter deixado de providenciar o encaminhamento do “novo”, nos mesmos moldes do primeiro, que já havia sido despachado ao órgão ministerial. Por outras palavras, na oportunidade datada do documento o chefe do Poder Executivo já tinha determinado que tais providências investigatórias, em relação ao fato da interceptação clandestina caberia ao Gaeco”, diz outro trecho da representação.

PGR e CNMP

O mesmo documento foi remetido à Procuradoria-geral de República (PGR) e ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), para as apurações cabíveis.

Outro lado

Ao Ponto na Curva, o promotor Mauro Zaque afirmou estar tranquilo com relação aos fatos e que aguardará o momento oportuno para apresentar sua defesa e as provas que possui.