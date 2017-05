Procon Estadual continua atividades em Mutirão Rural

CIDADANIA

Começou nesta terça feira (16.05) mais uma etapa do Mutirão Rural 2017, e o Procon-MT continua oferecendo serviços sociais junto ao evento.

A ação é promovida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT), ocorre no município de Alto Paraguai e depois segue em outras sete localidades.

O programa tem o propósito de levar cidadania a quem vive na zona rural com acesso às ações e aos atendimentos presenciais.

Representantes do órgão de defesa do consumidor irão levar orientações para os cidadãos sobre seus direitos e realizar atividades lúdicas e educativas com crianças e jovens.

O registro de ocorrências na plataforma online www.consumidor.gov.br é um recurso que também será disponibilizado.

O superintendente do Procon Estadual, Onofre Júnior, destaca que o Mutirão alcançou resultados positivos desde o mês de abril.

“A parceria com o Senar está cada vez mais eficaz, mantendo assistência sobre direito do consumidor para todos que estiverem presente”, explica.

Além das atividades desenvolvidas pelo órgão, também são oferecidos serviços de saúde (atendimento médico e odontológico, exame de vista, de prevenção ao câncer de próstata e de colo de útero); entrega de óculos de grau, palestras orientativas e gincana esportiva, oficinas de pintura facial e auto maquiagem, corte de cabelo, plastificação de documentos, fotografia 3X4, emissão de CPF e 2ª via de certidões, entre outros.

Confira abaixo a programação

Quinta-feira (18) – Brasnorte – Gleba São Bento

Sábado – (20) – Tangará da Serra – São Joaquim do Boche

Segunda-Feira (22) – Sapezal – Grupo Bom Futuro

Quarta-Feira (24) – Barra do Bugres (Distrito Assari)

Quinta-Feira (25) – Nova Olímpia – Usinas Itamarati S/A

Mutirão Rural

Criado em 1996, o Mutirão Rural é um dos programas mais antigos do Senar- MT. Em 2016, entre fevereiro e julho, foram realizados 52 mutirões em comunidades de 49 municípios do Estado, contabilizando 14.856 atendimentos.

Serviço

O Procon-MT atende na sede estadual, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça (do CPA), nº 917, Edifício Eldorado Executive Center – Bairro Araés, de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h, para registro de reclamações, audiências, consulta de processos e protocolo de documentos.

No posto Ganha Tempo da Praça Ipiranga o atendimento ao público também é de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 18h30 e do Várzea Grande Shopping das 10h às 19h.

No posto da Assembleia Legislativa (AL), o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 07h às 18h. Outras informações podem ser esclarecidas pelos telefones 151 ou (65) 3613-8500.