Cadê os movimentos de rua?

VINICIUS CARVALHO

Muita gente tem se perguntado onde estão os movimentos de rua que despontaram desde as manifestações de 2013.

Vem pra Rua, Muda Brasil, Brasil Livre e outros. Aqueles que sempre foram seus críticos alegam que sua única função era utilizar a bandeira do combate à corrupção apenas para desestabilizar o Governo Dilma Roussef e substituí-lo por outro com participação do PSDB.

Seriam eleitores de Aécio Neves inconformados com a derrota e que não se interessavam em acabar com a corrupção, já que ela é parte do sistema político no Brasil.

O problema não seria a corrupção, mas sim o corrupto.

Mas há uma frase que adoro na análise política que diz o seguinte: “É muito mais complexo do que isto”.

De fato o objetivo que mobilizava todos aqueles grupos era a oposição ao Governo Dilma Roussef e a possibilidade de sua cassação. Oposição acumulada ao longo dos anos de petismo, é bom que se diga.

E após o começo de 2015 e a acentuada queda de popularidade da então presidente em função da crise econômica e do andamento da Lava Jato ficou mais fácil mobilizar a opinião pública e boa parte das elites políticas e econômicas.

Com o êxito do impeachment veio o fracionamento daquela grande frente, como costuma acontecer com movimentos políticos muito amplos e agenda difusa.

Os simpatizantes do Bolsonaro começaram a ser articular por um lado, aqueles que vêm demonstrando interesse na possível candidatura de João Doria foram por outro lado, os militantes que foram eleitos em 2016 começaram a encabeçar projetos próprios, etc.

Mas porque eles não continuam protestando contra a corrupção como antes? Há também considerações de natureza política que são feitas por suas lideranças, na minha opinião.

A primeira é que eles consideram que a Operação Lava Jato não corre perigo de ser parada, a despeito do momento “império contra ataca” que estamos vivendo.

Eles se sentem, portanto, representados e poderiam voltar a uma mobilização maior caso houvesse risco real contra as investigações.

Outro aspecto é que qualquer protesto anti-sistema político acaba sendo entendido e assimilado como anti-governo, que é a sua dimensão mais operacional. Não convém para eles enfraquecer e, eventualmente, desestabilizar o Governo Temer.

O atual presidente vem se aproximando dos interesses dos movimentos do ponto de vista da sua agenda, que valoriza as reformas ora pautadas no Congresso Nacional (fiscal, trabalhista, previdenciária, tributária, etc).

E uma eventual queda de Michel Temer é vista por eles como complicada, já que um novo processo de impeachment seria muito doloroso e lento, terminando quase perto das próximas eleições.

Além disto, o Governo goza de uma boa maioria na Câmara dos Deputados para barrar uma iniciativa como esta. Outro caminho seria a cassação da chapa Dilma-Temer. Mas esta é uma tarefa do Poder Judiciário e a pressão popular poderia apenas forçar os ministros no rumo desejado.

Por fim, no caso de uma saída de Temer teríamos uma eleição indireta em 30 dias por um Congresso Nacional desmoralizado pelas denúncias de corrupção. Não haveria tempo hábil para articular uma candidatura que possa manter o atual arco de alianças.

Alguns falam em Henrique Meirelles, outros em Nelson Jobim, outros até em Gilmar Mendes. Mas nenhum deles tem capacidade de aglutinação da base aliada hoje. Ou seja, haveria grande tendência de Lula e Bolsonaro concorrerem, passarem para o segundo turno e ganharem.

Isto também não agrada aos movimentos.

Vemos, portanto, que o cenário acaba favorecendo para que eles canalizem a luta contra a corrupção no apoio à Lava Jato e convivam com o Michel Temer até achar o melhor caminho em 2018. Vejamos.