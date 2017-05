Evento em combate ao abuso e à exploração infantil acontece hoje na Praça Ipiranga

A PARTIR DE 8H30

A Procuradoria Especializada em Defesa da Criança e do Adolescente participa, nesta quinta-feira (18), com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano (SMASDH), de Cuiabá, de uma mobilização para marcar o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

O evento, com início às 8h30, será realizado na Praça da Ipiranga.

Na oportunidade o Ministério Público do Estado fará a distribuição da cartilha “Abuso Sexual Contra Crianças e Adolescentes”, que aborda de uma forma bem didática o que é abuso sexual, quais as principais categorias de abuso, onde ele ocorre, a importância de denunciá-lo, quais as sequelas deste crime e a quem recorrer.

O procurador de Justiça, Paulo Prado, titular da Especializada, participará do evento.

A programação contará com a apresentação de crianças que fazem parte do projeto Siminina.

Na oportunidade serão distribuídos, ainda, materiais orientativos, como folders explicativos, adesivos, cartazes e a programação da Semana de 18 de Maio.

Em vários pontos da cidade será feito panfletagem, com material orientativo, além da entrega de lixeirinha para carro.

Data – Esse dia foi escolhido porque em 18 de maio de 1973, na cidade de Vitória (ES), um crime bárbaro chocou todo o país e ficou conhecido como o “Caso Araceli”.

Esse era o nome de uma menina de apenas oito anos de idade, que teve todos os seus direitos humanos violados, foi raptada, estuprada e morta por jovens de classe média alta daquela cidade. O crime, apesar de sua natureza hedionda, até hoje está impune.

A proposta do “18 DE MAIO” é destacar a data para mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade a participar da luta em defesa dos direitos sexuais de crianças e adolescentes.

É preciso garantir a toda criança e adolescente o direito ao desenvolvimento de sua sexualidade de forma segura e protegida, livres do abuso e da exploração sexual.