MT reduz em 43% registros de crimes de latrocínio

ROUBO SEGUIDO DE MORTE

DA REDAÇÃO

Caiu de 21 para 12 o número de ocorrências relacionadas ao crime de latrocínio (roubo seguido de morte) em todo o estado.

O fechamento do quadrimestre apontou também uma significativa retração na Capital, com queda de 63%, e em Várzea Grande, onde a quantidade de registros foi 33% menor com relação ao mesmo período do ano passado.

Os dados são da Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Ceac/Sesp), e ultrapassam a meta de redução que consta no planejamento estratégico da Sesp para esta modalidade de crime.

Para o secretário de Estado de Segurança Pública, Rogers Jarbas, essa redução é reflexo da intensificação de ações integradas que vêm sendo realizadas em todo o estado.

“O empenho das tropas e o compromisso firmado entre as unidades fortalecem as ações de Segurança. Este resultado é a prova disso. Com o trabalho integrado, temos mais capilaridade em nossas atividades e alcançamos êxito nas nossas ações”, disse.

Segundo a delegada Elaine Fernandes, da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos (Derf), as parcerias entre as forças de segurança têm auxiliado na prevenção e repressão a esta modalidade criminosa.

“Atribuo este resultado a uma ‘força tarefa’, pois unimos forças e temos tido resultados positivos. Temos tratado as investigações atinentes a elucidação dos crimes de latrocínio como prioridade, estamos atuando na prevenção e repressão. Para dar mais agilidade na resolução dos casos, intensificamos o atendimento em locais de crime, elevando os números de prisões em flagrante”, destacou a delegada.

O comandante Regional de Várzea Grande, coronel PM Alessandro Ferreira, ressaltou o trabalho preventivo e ostensivo que vem sendo realizado no município.

“Trabalhamos com base nos índices criminais, identificando locais de risco. Aumentamos o patrulhamento nessas áreas de risco e intensificamos as ações preventivas. Visitamos casas e comércios nas principais localidades identificadas como vulneráveis e instruímos sobre práticas que minimizam as condições de risco ao cidadão e ao patrimônio”, explicou.

Muito da redução de 63% dos casos de latrocínio ocorridos em Cuiabá se deve a política adotada pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) da Capital, no atendimento célere as mortes decorrentes de roubos (latrocínio).

A delegada Luciani Barros disse que a “tolerância é Zero” para os crimes de latrocínio.

“Temos prioridade absoluta para os crimes de latrocínios e nossos policiais são muito cobrados nesse ponto, para que possamos dar resposta às famílias das vítimas e levar os autores à Justiça”, completou a delegada.

Os trabalhos iniciam no local do crime, se estendendo até o total esclarecimento da autoria.

De julho de 2016 até maio de 2017, apenas um caso não está solucionado, mas a investigação caminha para a elucidação do crime.

Homicídio

Dados apresentados também pela Coordenadoria de Estatística da Sesp apontaram redução nos crimes de homicídio no fechamento do trimestre de 2017.

Ente 1° de janeiro e 31 de março, o município de Várzea Grande se destacou, com uma redução de 94% neste tipo de crime.

Foi o menor registro (mesmo período) dos últimos três anos.

Na Capital, a redução trimestral alcançou 33%, caindo de 24 registros em 2016 para 16 casos em 2017.

Os números, segundo o diretor operacional e subchefe do Estado Maior, coronel PM Heverton Mourett demonstram o esforço da Polícia Militar (PM) em garantir o policiamento, reconhecendo onde os problemas criminais ocorrem.

“Com o incremento de efetivo que tivemos, pudemos ampliar o policiamento ostensivo, com isso nossas ações se expandirão aos territórios onde os índices de violência são mais expressivos”, ressaltou.

O delegado André Renato Gonçalves, da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), disse que a Polícia Judiciária Civil (PJC) atua para garantir agilidade na resolução dos casos de homicídios.

“Buscamos a excelência na investigação para apontar as motivações e os suspeitos de cada crime”, frisou.