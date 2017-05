Polícia prende integrantes de quadrilha que roubou caminhão de mudança

SE DERAM MAL

DA REDAÇÃO

Dois integrantes da quadrilha que roubou um caminhão de mudança, ocorrido em Cáceres, foram presos pela Polícia Civil no município de Pontes e Lacerda, na quarta-feira (17.05).

A.S.J, de 31 anos, e M.C, de 25 anos, foram autuados em flagrante por associação criminosa e roubo majorado (pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas, subtração de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior, e manter a vítima sob seu poder restringindo sua liberdade).

O crime aconteceu na madrugada de quarta-feira (18), na cidade de Cáceres.

O caminhoneiro foi mantido refém por algumas horas por homens armados, enquanto o caminham era levado para Bolívia.

A rota dos suspeitos era passar pelos municípios de Pontes e Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, e em seguida entrada no país vizinho.

Os suspeitos foram presos pelos policiais em uma residência, na cidade de Pontes e Lacerda.

Na Delegacia de Polícia, assumiram a autoria do roubo.

A vítima também foi acionada e reconheceu os dois detidos.

De acordo com o delegado, André Luiz Barbosa, as diligências continuam para prender outros dois homens responsáveis por levar o caminhão para fora do Brasil.

“Além da prisão de dois autores, os investigadores conseguiram êxito em identificar e qualificar dois integrantes que ainda estão foragidos”, destacou o delegado André Luiz.