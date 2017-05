Primeira-dama inicia doação de cobertores para campanha

AQUECE CUIABÁ

A primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, inicia a campanha Aquece Cuiabá com doação de cobertores no ponto de coleta instalado no Palácio Alencastro, sede da prefeitura de Cuiabá.

A ação solidária possui a estimativa de levar cerca de 10 mil cobertores a pessoas carentes de abrigos sociais e, em especial, os aproximadamente 600 moradores de ruas da capital mato-grossense.

A campanha leva em conta a proposta de humanização da gestão Emanuel Pinheiro e busca diminuir os impactos do frio cuiabano que, no ano passado, fez um morador de rua falecer vítima de hipotemia.

O frio cuiabano chega mais cedo, este ano, devido ao fenômeno El Niño, previsto pelos institutos de meteorologia, o qual faz as massas frias começarem a se deslocar pelo país ainda durante o outono, atual estação.

Apesar de o inverno iniciar apenas em junho no Centro-Oeste brasileiro, as massas de ar polar surgem pontualmente entre abril e setembro.

