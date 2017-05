Procon e Decon fazem ações conjuntas em defesa do consumidor

ACABAR COM A PIRATARIA

DA REDAÇÃO

O secretário-adjunto de Proteção e Defesa do Consumidor de Cuiabá, Gustavo Costa, se reuniu com o delegado titular da Delegacia do Consumidor (Decon), Antônio Carlos Araújo, para tratar das ações em conjunto que devem começar nas próximas semanas.

De acordo com o secretário-adjunto e dirigente do Procon Municipal, as ações devem ir além do que uma fiscalização em supermercados, postos de gasolinas, academias, lojas, entre outras. “O trabalho também vai focar no combate a falsificação de mercadorias piratas”, afirma Gustavo.

Outra situação grave que acontece na capital são os atos ilícitos de exames de vista realizados por profissional optometristas, prática considerada ilegal, uma vez que é vedado às casas de ótica confeccionar e vender lentes de grau sem prescrição médica.

“Várias denúncias já foram feitas aqui no Procon Municipal e existe profissional que já foi preso e voltou a atender as pessoas sem ter a especialização, por isso precisamos da parceria da Decon, porque eles podem dar a voz de prisão para situações mais graves”, explica o secretário-adjunto.

Segundo o delegado titular da Delegacia do Consumidor, já existia uma parceria entre o Procon e a Decon, mas algumas ações ainda precisavam ser coordenadas e alinhadas. “Depois desta reunião percebemos que é fundamental o trabalho em conjunto”, disse o delegado.